Vuoi guardare il video di “Quinta dimensione” RaiPlay puntata 6 maggio 2023?

“Quinta dimensione” RaiPlay puntata 6 maggio 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Quinta dimensione” RaiPlay, puntata 6 maggio 2023, è il programma con Barbara Gallavotti su quali sono le grandi domande e le grandi sfide che oggi animano la scienza. Poi, in tutte le sue discipline, dalla fisica, alla biologia, dalla medicina allo studio del clima. Inoltre, con un linguaggio semplice e immediato, avvicina il pubblico ai temi della ricerca e dell’innovazione scientifica e tecnologica. Offrendo, poi, gli strumenti necessari a capire i mutamenti in atto, la loro origine, l’impatto che avranno sul nostro futuro. Comunque, è il programma con Barbara Gallavotti su quali sono le grandi domande e le grandi sfide che oggi animano la scienza. Poi, in tutte le sue discipline, dalla fisica, alla biologia, dalla medicina allo studio del clima.

Inoltre, con un linguaggio semplice e immediato, avvicina il pubblico ai temi della ricerca e dell’innovazione scientifica e tecnologica. Offrendo, poi, gli strumenti necessari a capire i mutamenti in atto, la loro origine, l’impatto che avranno sul nostro futuro. Tuttavia, è il programma con Barbara Gallavotti su quali sono le grandi domande e le grandi sfide che oggi animano la scienza. Poi, in tutte le sue discipline, dalla fisica, alla biologia, dalla medicina allo studio del clima. Inoltre, con un linguaggio semplice e immediato, avvicina il pubblico ai temi della ricerca e dell’innovazione scientifica e tecnologica. Offrendo, poi, gli strumenti necessari a capire i mutamenti in atto, la loro origine, l’impatto che avranno sul nostro futuro.

“Quinta dimensione” RaiPlay, puntata 6 maggio 2023, è il programma con Barbara Gallavotti su quali sono le grandi domande e le grandi sfide che oggi animano la scienza. Poi, in tutte le sue discipline, dalla fisica, alla biologia, dalla medicina allo studio del clima. Inoltre, con un linguaggio semplice e immediato, avvicina il pubblico ai temi della ricerca e dell’innovazione scientifica e tecnologica. Offrendo, poi, gli strumenti necessari a capire i mutamenti in atto, la loro origine, l’impatto che avranno sul nostro futuro. Comunque, è il programma con Barbara Gallavotti su quali sono le grandi domande e le grandi sfide che oggi animano la scienza. Poi, in tutte le sue discipline, dalla fisica, alla biologia, dalla medicina allo studio del clima.

Inoltre, con un linguaggio semplice e immediato, avvicina il pubblico ai temi della ricerca e dell’innovazione scientifica e tecnologica. Offrendo, poi, gli strumenti necessari a capire i mutamenti in atto, la loro origine, l’impatto che avranno sul nostro futuro. Tuttavia, è il programma con Barbara Gallavotti su quali sono le grandi domande e le grandi sfide che oggi animano la scienza. Poi, in tutte le sue discipline, dalla fisica, alla biologia, dalla medicina allo studio del clima. Inoltre, con un linguaggio semplice e immediato, avvicina il pubblico ai temi della ricerca e dell’innovazione scientifica e tecnologica. Offrendo, poi, gli strumenti necessari a capire i mutamenti in atto, la loro origine, l’impatto che avranno sul nostro futuro.

“QUINTA DIMENSIONE” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 6 MAGGIO 2023

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO