Vuoi guardare il video di “Purché finisca bene Tutta colpa della fata Morgana” RaiPlay?

“Purché finisca bene Tutta colpa della fata Morgana” RaiPlay (VIDEO)

da raiplay.it

“Purché finisca bene Tutta colpa della fata Morgana” RaiPlay è la storia di Gabriella che, insieme alla sua amica Anna, ha da sempre un sogno. Ovvero, poi, aprire la prima spadara a gestione femminile di Scilla. Ma, inoltre, un imprenditore di Milano, Claudio, le rovina i piani. Comprando, poi, la casa diroccata dove doveva sorgere l’attività, per costruirci un boutique hotel. Claudio, inoltre, chiede proprio a Gabriella di aiutarlo ad arredare l’hotel e sulle prime la donna vorrebbe respingerlo.

Poi riflette diabolicamente su un’idea e accetta il lavoro per sabotarlo. Finché, inoltre, non si trova di fronte ad un dilemma morale. Comunque, è la storia di Gabriella che, insieme alla sua amica Anna, ha da sempre un sogno. Ovvero, poi, aprire la prima spadara a gestione femminile di Scilla. Ma, inoltre, un imprenditore di Milano, Claudio, le rovina i piani. Comprando, poi, la casa diroccata dove doveva sorgere l’attività, per costruirci un boutique hotel. Claudio, inoltre, chiede proprio a Gabriella di aiutarlo.

“Purché finisca bene Tutta colpa della fata Morgana” RaiPlay è la storia di Gabriella che, insieme alla sua amica Anna, ha da sempre un sogno. Ovvero, poi, aprire la prima spadara a gestione femminile di Scilla. Ma, inoltre, un imprenditore di Milano, Claudio, le rovina i piani. Comprando, poi, la casa diroccata dove doveva sorgere l’attività, per costruirci un boutique hotel. Claudio, inoltre, chiede proprio a Gabriella di aiutarlo ad arredare l’hotel e sulle prime la donna vorrebbe respingerlo.

Poi riflette diabolicamente su un’idea e accetta il lavoro per sabotarlo. Finché, inoltre, non si trova di fronte ad un dilemma morale. Comunque, è la storia di Gabriella che, insieme alla sua amica Anna, ha da sempre un sogno. Ovvero, poi, aprire la prima spadara a gestione femminile di Scilla. Ma, inoltre, un imprenditore di Milano, Claudio, le rovina i piani. Comprando, poi, la casa diroccata dove doveva sorgere l’attività, per costruirci un boutique hotel. Claudio, inoltre, chiede proprio a Gabriella di aiutarlo.

“PURCHE’ FINISCA BENE TUTTA COLPA DELLA FATA MORGANA” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO