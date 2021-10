Vuoi guardare il video di “Purché finisca bene digitare il codice segreto fiction RaiPlay”?

“Purché finisca bene digitare il codice segreto fiction RaiPlay” (VIDEO)

da raiplay.it

“Purché finisca bene digitare il codice segreto fiction RaiPlay” è la storia del Dott. Alberico Ferretti. Lui, poi, psicologo ed autore del best-seller “Digitare il codice segreto”, manuale per curare l’avarizia, non è nient’altro che un tirchio senza speranza. E, inoltre, adesso che il successo lo ha reso un vip, qualsiasi mossa falsa in pubblico potrebbe rovinarlo. Si rifugia, quindi, come ospite dalla contessa Vanini per scrivere il suo nuovo libro. E, poi, lì incontra Beatrice, che è riuscita a lasciare il marito ludopatico, Nanni, e il figlio di lei, Andrea.

Quest’ultimo, inoltre, fiuta il marcio in Alberico e lo marca strettissimo. Comunque, è la storia del Dott. Alberico Ferretti. Lui, poi, psicologo ed autore del best-seller “Digitare il codice segreto”, manuale per curare l’avarizia, non è nient’altro che un tirchio senza speranza. E, inoltre, adesso che il successo lo ha reso un vip, qualsiasi mossa falsa in pubblico potrebbe rovinarlo. Si rifugia, quindi, come ospite dalla contessa Vanini.

“Purché finisca bene digitare il codice segreto fiction RaiPlay” è la storia del Dott. Alberico Ferretti. Lui, poi, psicologo ed autore del best-seller “Digitare il codice segreto”, manuale per curare l’avarizia, non è nient’altro che un tirchio senza speranza. E, inoltre, adesso che il successo lo ha reso un vip, qualsiasi mossa falsa in pubblico potrebbe rovinarlo. Si rifugia, quindi, come ospite dalla contessa Vanini per scrivere il suo nuovo libro. E, poi, lì incontra Beatrice, che è riuscita a lasciare il marito ludopatico, Nanni, e il figlio di lei, Andrea.

Quest’ultimo, inoltre, fiuta il marcio in Alberico e lo marca strettissimo. Comunque, è la storia del Dott. Alberico Ferretti. Lui, poi, psicologo ed autore del best-seller “Digitare il codice segreto”, manuale per curare l’avarizia, non è nient’altro che un tirchio senza speranza. E, inoltre, adesso che il successo lo ha reso un vip, qualsiasi mossa falsa in pubblico potrebbe rovinarlo. Si rifugia, quindi, come ospite dalla contessa Vanini.

“PURCHE’ FINISCA BENE DIGITARE IL CODICE SEGRETO FICTION RAIPLAY” GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO