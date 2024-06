“Puccini secondo Muti” Rai streaming – 28 giugno 2024 (VIDEO)

27 Giugno 2024

Il 28 giugno 2024, Rai Cultura presenta “Puccini secondo Muti”. Questo evento sarà trasmesso in diretta streaming. Inoltre, sarà disponibile in replica su RaiPlay. La serata sarà un tributo speciale a Giacomo Puccini. Poi, sarà un’occasione per ascoltare i suoi capolavori.

Il concerto sarà diretto dal Maestro Riccardo Muti. Poi, l’Orchestra “Cherubini” si esibirà in formazione straordinaria. Inoltre, questo evento celebra il ventennale della fondazione dell’orchestra. Sarà un’esperienza musicale unica.

Per chi non potrà assistere dal vivo, l’evento sarà trasmesso in streaming su RaiPlay. Poi, sarà possibile vedere il concerto anche in replica. Inoltre, il video sarà disponibile per un tempo limitato. Sarà un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati.

Il 28 giugno 2024 sarà una data da ricordare. Poi, questo evento segna il centenario della morte di Giacomo Puccini. Inoltre, la serata sarà arricchita da un cast d’eccezione. Sarà una celebrazione straordinaria.

Per vedere “Puccini secondo Muti” in diretta, basterà sintonizzarsi su Rai Cultura. Poi, si potrà accedere al video su RaiPlay. Inoltre, il concerto sarà disponibile in replica per chiunque lo avesse perso. Sarà un’occasione per rivivere l’evento.

Questo concerto-evento sarà un viaggio nella musica di Puccini. Poi, il Maestro Muti offrirà la sua interpretazione dei capolavori del compositore. Inoltre, l’orchestra “Cherubini” eseguirà brani selezionati con cura. Sarà una serata di grande emozione.

“Puccini secondo Muti” sarà un evento unico. Poi, la direzione del Maestro Muti renderà la serata indimenticabile. Inoltre, l’accesso in streaming permetterà a tutti di partecipare. Sarà un’esperienza da non perdere.

Il 28 giugno 2024 sarà una serata speciale. Poi, assicurati di vedere “Puccini secondo Muti” su Rai Cultura. Inoltre, non dimenticare di accedere a RaiPlay per la replica. Sarà un tributo che onorerà la memoria di Giacomo Puccini.

Non perdere l’opportunità di assistere a “Puccini secondo Muti” il 28 giugno 2024. Poi, sintonizzati su Rai Cultura per la diretta. Inoltre, guarda il video in replica su RaiPlay. Sarà un evento musicale straordinario.

