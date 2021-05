Propaganda Live Rula Jebreal non accetta l’invito perché unica donna Diego Bianchi “Non ci conosce” (VIDEO)

da repubblica.it

La spegazione, insomma, dopo le polemiche. Rula Jebreal ha, quindi, cancellato la sua partecipazione a Propaganda perché era l’unica donna invitata. Il conduttore Diego Bianchi, dunque, spiega: “Avevamo deciso di invitarla. Per, poi, raccontare quello che sta succedendo tra Israele e Palestina. Ma, inoltre, quando lei ha visto il suo nome in mezzo a quelli di altri sette ospiti, tutti uomini, ha deciso di non esserci. E’, dunque, chiaro che non conosce questa trasmissione. Poi, non avevamo chiamato Rula perchè donna ma perchè, visto quello che sta succedendo, ci sembrava la giornalista, la persona adatta. Il risultato – ha, poi, concluso – è che non ci sarà nessuno a parlare di Palestina. Con, inoltre, quel pensiero e quel ragionamento che volevamo condividere”.

PROPAGANDA LIVE RULA JEBREAL NON ACCETTA L’INVITO DIEGO BIANCHI “NON CI CONOSCE” GUARDA IL VIDEO

