"Primo set Rai 2" puntata 10 settembre 2020

“Primo set Rai 2” puntata 10 settembre 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Primo set Rai 2”, puntata 10 settembre 2020, è il programma condotto da Gianvito Casadonte affiancato da Elena Ballerini e Giulia Nannini. La trasmissione, poi, ci accompagna sui set che per primi riprendono a lavorare. Lì, inoltre, attori, produttori, organizzatori, truccatori e tutte le altre maestranze del cinema racconteranno come e quanto è cambiato il loro lavoro. Spazio, poi, ad un’ampia pagina dedicata al Festival del Cinema di Venezia, il primo festival internazionale che sceglie di “non passare la mano”.

“PRIMO SET” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 10 SETTEMBRE 2020

