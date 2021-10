Porto di Trieste sciopero ‘no Green pass’ via allo sgombero dei manifestanti con lacrimogeni e idranti

Silvia Morosi e Benedetta Moro per corriere.it

Lunedì mattina è cominciato lo sgombero dei manifestanti che stazionano, seduti, davanti al varco 4 del porto di Trieste. «Libertà, libertà», «Non siamo violenti, toglietevi gli scudi», «Arretrate», hanno urlato alcuni rappresentanti della protesta «no Green pass». Mentre le forze di Polizia hanno utilizzato gli idranti per sgomberare il presidio. Tra gli occupanti anche Stefano Puzzer, anche lui, gambe incrociate, e testa coperta dal cappuccio in felpa, in lacrime.

«Sono triste», ha detto l’ex portavoce del coordinamento dei portuali. «Ragazzi, noi rispondiamo in modo pacifico con la nostra canzone “La gente come noi non molla mai”». Il suo motto fin dall’inizio del semi-blocco del porto, che poi si è trasformato in un rave incontrollato. Lo aveva chiesto ieri con la determinazione, nonostante la stanchezza e la perdita di lucidità dopo gli errori di comunicazione di sabato sera, quando prima aveva detto che da domenica si sarebbe tornati al lavoro e poi aveva fatto marcia indietro.

Dopo circa un’ora e mezza, il varco è stato liberato e i manifestanti si sono spostati nel parcheggio in fondo alla zona presidiata da venerdì scorso. Il presidio potrà così continuare, ma nel contempo il porto riprenderà regolarmente l’attività. I portuali hanno prolungato lo sciopero fino al 21 ottobre. L’obiettivo, hanno spiegato al megafono i manifestanti, è garantire l’accesso libero al porto «come abbiamo sempre fatto». La decisione è stata presa anche in seguito alle voci di un possibile sgombero forzato.

Per liberare l’area, gli agenti hanno utilizzato anche piccole cariche di alleggerimento e idranti. «Io da qui non mi muovo, fino alla fine», «Siamo disarmati, abbiamo bambini a casa, vergogna», hanno detto rivolgendosi agli agenti. Poco prima di lanciare nuovamente acqua, i poliziotti hanno tentato di alzare da terra i portuali che si tenevano per mano.

I lavoratori, riconoscibili per le tute gialle, hanno costituito un cordone tra la polizia e i «no Green pass» per evitare contatti tra le forze dell’ordine e i manifestanti e garantire l’incolumità di tutti. In mattinata sono giunte a dare il loro supporto ai manifestanti diverse persone. Alcune sono state fermate. Dopo i lanci d’acqua con gli idranti, le Forze dell’Ordine hanno usato i lacrimogeni per disperdere i manifestanti nella zona del porto e in città.

Un migliaio di persone si trova lungo i Campi Elisi, e un gruppo ha invitato a raggrupparsi in piazza Unità d’Italia. «Vediamo se hanno il coraggio di caricarci anche in piazza Unità d’Italia», ha aggiunto Puzzer, alla testa del corteo. Si registrano alcuni feriti tra poliziotti e manifestanti. E anche alcuni malori. Ci sarebbero due portuali in stato di fermo, ma per ora dalla Questura parlano solo di alcuni identificati su cui si deciderà in seguito quali provvedimenti prendere. I no green pass stanno ancora arrivando a Trieste da tutte le parti d’Italia.

«Dobbiamo rendere fluida l’attività del porto», ha spiegato — invece — un dirigente della Polizia ad alcuni occupanti. «Vogliamo evitare vi facciate male». I manifestanti hanno chiamato un legale, l’avvocato Pier Umberto Starace, che fa parte del coordinamento no pass. «Teoricamente — ha spiegato il legale — dopo il terzo avviso dovreste andare via secondo il Testo unico di sicurezza». Al di là delle divergenze organizzative su come gestire la protesta, pare comunque essere stato ascoltato l’appello dei sindacati.

«Liberate il porto», le legittime manifestazioni di dissenso «devono essere garantite. Ma non possono impedire a un porto e ad una città di continuare a generare reddito e prospettive per il futuro». E’ la posizione espressa da Cgil, Cisl e Uil nella mattinata di domenica 17 ottobre. «Non si esasperi questa situazione perché, nel rispetto di tutte le idee, chiediamo che la maggioranza non sia ostaggio di una minoranza».

A intervenire sullo sgombero di Trieste è Matteo Salvini: «Settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma. Oggi si usano gli idranti contro i pacifici lavoratori e cittadini. Ma al Viminale come ragionano?», ha scritto in un tweet il leader della Lega. A fargli eco su Facebook anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

«Lo stesso Governo che nulla ha fatto per fermare un rave illegale di migliaia di sbandati, impedire l’assalto alla sede della Cgil, fermare l’immigrazione illegale e combattere le zone franche di spaccio e criminalità… tira fuori dai depositi gli idranti per usarli contro dei lavoratori che scioperano pacificamente. Per non essere discriminati sul posto di lavoro». Le forze dell’ordine «vanno ringraziate sempre, anche per come stanno facendo rispettare la legge, ora a Trieste. Stupiscono i distinguo di Meloni e di Salvini, che pure è un ex ministro dell’Interno.», replica il senatore Pd Andrea Marcucci.

