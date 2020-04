Pomeriggio 5 Da Barbara d’Urso lo scoop spiagge chiuse per il Coronavirus

Pomeriggio 5 Da Barbara d’Urso lo scoop spiagge chiuse per il Coronavirus

da solodonna.it

Il virologo Fabrizio Pregliasco a Pomeriggio Cinque spiega come ci si dovrà comportare in spiaggia dovendo convivere con l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Ecco le nuove abitudini da adottare. In collegamento con Pomeriggio Cinque, il virologo Fabrizio Pregliasco commenta le difficoltà relative alla Fase Due con la riapertura. E il ritorno, anche se lento e con le precauzioni, alla normalità. Il virologo rispondendo a Barbara D’Urso risponde rispetto alla sopravvivenza del virus. “Sarà importante quello che facciamo in questa prima fase. Sulla sabbia il virus perde tantissimo la carica virale, dopo quattro ore le goccioline perdono la carica virale. La spiaggia ha un grande riscaldamento solare e si riduce la possibilità di sopravvivenza. Rimane il contesto però. Dobbiamo lavorare adesso, tenendo i rubinetti chiusi”.

Pomeriggio 5 Da Barbara d’Urso lo scoop spiagge chiuse per il Coronavirus

Il virologo invita a rispettare le norme di distanziamento sociale per scongiurare una seconda ondata di epidemia da coronavirus. Il professore ha detto: “È fondamentale continuare a seguire le norme di distanziamento sociale imposte per evitare il contagio da coronavirus. Per evitare così che esploda una seconda ondata. Dobbiamo continuare, questa cosa ci deve dare la forza di dire che non stiamo facendo questo sacrificio per niente. Di fatto nella Lombardia direi che ci siamo: è da diversi giorni che anche nel nostro ospedale ci sono meno accessi, il picco sembrerebbe alle spalle”, dice il virologo. “Al sud ho detto: abituatevi al peggio, perché solo così si può prevenire e fare il massimo possibile. Nella speranza, e nelle indicazioni dei dati, che forse ciò da loro non accadrà”.

Coronavirus, lo scoop di Barbara a Live non è la d’Urso

Anche se la criticano, anche se le dicono che con le sue trasmissioni fa solo del trash e non fa invece informazione, come lei “millanta”, Barbara D’Urso se ne frega e tira dritto. Lei guarda sempre avanti, non si cura dei suoi detrattori, de di suoi haters, ma si preoccupa solo di fare il suo mestiere, di raggiungere il suo obiettivo. E così, durante la prima parte di Live non è la D’Urso, interamente dedicata all’approfondimento sulla emergenza Coronavirus, la Carmelita Nazionale fa uno scoop davvero sensazionale.

Live, lo scoop di Barbara D’Urso

Tra i vari ospiti in collegamento con la signora di Cologno Monzese c’è anche Piero Di Lorenzo, direttore scientifico di Advent IRBM di Pomezia. Una struttura che rappresenta l’eccellenza in Italia, guidata anche da Daniele Di Lorenzo (consigliere delegato) e da Ilaria Di Lorenzo. Il dottore sostiene di avere pronto il vaccino per il Covid-19. “Il vaccino è pronto”, ha dichiarato il direttore scientifico, che sostiene anche che “a fine mese manderemo il primo lotto del nostro prototipo di vaccino anti Covid-19 ad Oxford. Dove stanno reclutando 500 volontari sani”. Dopo questo passaggio, sostiene ancora Di Lorenzo “entro la fine di maggio saranno vaccinati, alla fine di settembre aspettiamo il responso scientifico sull’efficacia del vaccino. Questo non significa che , anche se funziona, sarà in farmacia dopo un mese”.

Di Lorenzo dà un ulteriore dato circa la diffusione del vaccino: “Se il test sui volontari darà un esito positivo, diciamo che a fine anno saremo pronti per la produzione”. Advent IRBM non è l’unico istituto che sta mettendo a punto il vaccino contro il Coronavirus: “Non so se siamo più avanti degli altri. Ma ci sono 6-7 società nel mondo che stanno lavorando affinchè si possa trovare un vaccino”. Una volta stabilito se il vaccino funziona, conclude, “la capacità produttiva verrà decuplicata. Ma è prematuro fare una stima economica sul costo” del vaccino stesso.

BARBARA D’URSO E IL SUO GRANDE AMORE CHE VIENE DAL CINEMA ECCO CHI E’