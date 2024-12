“Playlist – Tutto ciò che è musica” Raiplay streaming puntata 19 dicembre 2024 (VIDEO)

18 Dicembre 2024

“Playlist – Tutto ciò che è musica” è uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di musica. La puntata del 9 novembre 2024, disponibile in streaming su Raiplay, offre uno spettacolo imperdibile. Inoltre, questa edizione si distingue per le esibizioni esclusive dei principali artisti italiani e internazionali.

Il meglio delle classifiche

La trasmissione porta sul palco le canzoni più amate del momento. Inoltre, le hit delle classifiche italiane ed estere trovano spazio accanto a nuove proposte discografiche. Poi, non mancano le anticipazioni sui brani che saranno destinati a diventare grandi successi nei prossimi mesi.

Esibizioni esclusive degli artisti

In questa puntata, gli artisti più noti si esibiscono in performance uniche. Poi, alcune delle canzoni presentate provengono dai loro ultimi lavori discografici. Inoltre, i fan possono godere di versioni live e acustiche che non si trovano altrove. Queste esibizioni rendono ogni puntata di “Playlist – Tutto ciò che è musica” un evento imperdibile.

Musica che ha fatto storia

La trasmissione non si concentra solo sulle novità. Inoltre, dedica uno spazio alle canzoni del passato che hanno segnato un’epoca. Poi, ogni puntata offre un viaggio musicale che attraversa diverse generazioni e generi, permettendo al pubblico di riscoprire brani intramontabili.

Dove vedere la puntata

La puntata del 9 novembre 2024 di “Playlist – Tutto ciò che è musica” è disponibile in streaming su Raiplay. Inoltre, chi non ha potuto seguirla in diretta su Rai 2, può accedere alla piattaforma per guardare la replica. Poi, con Raiplay, gli spettatori hanno la possibilità di rivedere ogni momento dell’evento musicale direttamente dal proprio dispositivo.

Conclusioni

“Playlist – Tutto ciò che è musica” rappresenta una vera e propria festa per gli amanti della musica. Poi, la puntata del 9 novembre 2024 si distingue per le performance esclusive e l’ampia selezione di brani. Inoltre, la possibilità di accedere alla replica su Raiplay rende questo programma accessibile a tutti. Non perdere questa occasione per immergerti nel meglio della musica, sia del passato che del presente.

“PLAYLIST” RAIPLAY PUNTATA19 DICEMBRE 2024 GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

