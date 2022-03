Vuoi guardare il video di “Più forti del destino” fiction serie tv Canale 5 quarta puntata?

“Più forti del destino” fiction serie tv Canale 5 quarta puntata (VIDEO)

da mediasetplay.it

“Più forti del destino” fiction serie tv Canale 5, quarta puntata, è ambientata a Palermo, nel 1897. Poi, all’inaugurazione dell’esposizione delle nuove tecnologie, un rogo inarrestabile provoca molte vittime. E, inoltre, sconvolge per sempre i destini di tre donne: Arianna, Costanza e Rosalia. Poi, è un dramma in costume, che rappresenta tematiche ancora attuali. Inoltre, le protagoniste combattono per la propria salvezza da un destino che sembra già segnato. Impegnandosi, poi, ostinate per la propria emancipazione e raggiungimento della felicità.

