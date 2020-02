Vuoi guardare il video di “Per un pugno di libri RaiPlay” puntata 1 febbraio 2020?

“Per un pugno di libri RaiPlay” puntata 1 febbraio 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Per un pugno di libri Raiplay”, puntata 1 febbraio 2020, è il programma che vede il confronto tra due classi scolastiche su un classico della letteratura. Alla conduzione del programma, per il settimo anno consecutivo, ritroviamo Geppi Cucciari. La presentatrice stimola non solo la partecipazione degli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie, ma anima la competizione. Accanto a lei Piero Dorfles, vera e propria memoria storica della trasmissione.

“PER UN PUGNO DI LIBRI” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 1 FEBBRAIO 2020

