Vuoi guardare il video di “Per amore del mio popolo RaiPlay” episodio 1?

“Per amore del mio popolo RaiPlay” episodio 1 (VIDEO)

da raiplay.it

“Per amore del mio popolo RaiPlay”, episodio 1, è la storia di Don Giuseppe Diana, per tutti Don Peppe, un sacerdote di Casal di Principe. Città, poi, dove, da anni, è in atto una sanguinosa faida criminale tra due clan della camorra. Per, inoltre, non vedere i giovani del paese diventare carne da macello per i clan. Il prete, poi, decide di rompere il muro di omertà e cercare di attirare verso la sua parrocchia quante più persone possibili.

Comunque, è la storia di Don Giuseppe Diana, per tutti Don Peppe, un sacerdote di Casal di Principe. Città, poi, dove, da anni, è in atto una sanguinosa faida criminale tra due clan della camorra. Per, inoltre, non vedere i giovani del paese diventare carne da macello per i clan. Il prete, poi, decide di rompere il muro di omertà e cercare di attirare verso la sua parrocchia quante più persone possibili.

“Per amore del mio popolo RaiPlay”, episodio 1, è la storia di Don Giuseppe Diana, per tutti Don Peppe, un sacerdote di Casal di Principe. Città, poi, dove, da anni, è in atto una sanguinosa faida criminale tra due clan della camorra. Per, inoltre, non vedere i giovani del paese diventare carne da macello per i clan. Il prete, poi, decide di rompere il muro di omertà e cercare di attirare verso la sua parrocchia quante più persone possibili.

Comunque, è la storia di Don Giuseppe Diana, per tutti Don Peppe, un sacerdote di Casal di Principe. Città, poi, dove, da anni, è in atto una sanguinosa faida criminale tra due clan della camorra. Per, inoltre, non vedere i giovani del paese diventare carne da macello per i clan. Il prete, poi, decide di rompere il muro di omertà e cercare di attirare verso la sua parrocchia quante più persone possibili.

“PER AMORE DEL MIO POPOLO RAIPLAY” GUARDA IL VIDEO EPISODIO 1

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO