Pechino Express Costantino da Bianca Guaccero “Miccio non capiva”

Pechino Express Costantino da Bianca Guaccero “Miccio non capiva”

da lanostratv.it

Bianca Guaccero ieri ha ospitato sul profilo instagram di Detto Fatto Costantino Della Gheraradesca. Il conduttore di Pechino Express- Le stagioni dell’Oriente ha ovviamente raccontato altri retroscena sul reality, sulle coppie finaliste I Wedding Planner e Le Collegiali. Mentre sulle critiche di Asia Argento e Vera Gemma non ha risposto.A Pronto Detto Fatto quindi Costantino ha ammesso di adorare Enzo Miccio, che è sempre stato se stesso e non ha finto davanti le telecamere. Sulla vittoria invece ha spiegato perché sono arrivate prime Le Collegiali. “Durante l’ultima tappa era agitato. Talmente nervoso che non capiva o non ascoltava Carolina Giannuzzi che invece aveva già capito l’indicazione di andare al ‘Parco Olimpico’”.

“Enzo Miccio ha conquistato il mio cuore”

A Pronto Detto Fatto Costantino Della Gherardesca ha spiegato che Enzo Miccio credeva molto nella vittoria di Pechino Express. Ma alla fine è entrato nel panico ed ha perso tempo. Le ivali invece, Le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni hanno guadagnato tempo alla fine perché sono state più attente. “Nicole è una guerriera, una romana tipica mentre Jannifer è più gattona, bergamasca”. Infine però il conduttore a Bianca Guaccero ha ammesso: “Ho detto alle Collegiali che hanno conquistato il traguardo, ma Miccio ha conquistato il mio cuore!”.

“Ho una gamba zoppicante”

Costantino Della Gherardesca da Bianca Guaccero non ha commentato i retroscena svelati da Asia Argento con cui ha attaccato Pechino Express. Mentre nvece ha detto la sua su Ballando con le stelle 2020, infatti sarà uno dei prossimi concorrenti del programma di Milly Carlucci. “Ho una gamba zoppicante. Dovrò fare molto più allenamento” ha spiegato, aggiungendo che a causa di due incidenti ha ancora problemi alla gamba”.

CRISTINA PARODI NUOVO PROGRAMMA DOPO IL NO DI BIANCA GUACCERO L’IPOTESI