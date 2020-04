Paura al GfVip Antonella Elia inseguita da Sossio Aruta batte la testa

Gennaro Marco Duello per tv.fanpage.it

Grande paura al Grande Fratello Vip. Antonella Elia, inseguita da Sossio Aruta durante uno dei classici scherzi del calciatore, è scivolata a terra battendo violentemente la testa. È stato un colpo abbastanza forte, tanto è vero che la stessa regia ha prontamente cambiato inquadratura per verificare lo stato delle cose. Accompagnata in magazzino dai ragazzi, è stata visitata da un medico ma non farà ulteriori accertamenti.

La brutta caduta di Antonella Elia

Antonella Elia è scivolata per gioco. Sossio Aruta e la soubrette stavano facendo una guerra di gavettoni e la Elia ha finito per avere la peggio. Aveva iniziato lei, colpendo Sossio Aruta con farina e formaggio mentre questi era sdraiato al sole. Aruta si è vendicato con un secchio d’acqua, rincorrendo Antonella però entrambi sono scivolati. Antonella Elia è caduta all’indietro ed è rimasta a terra dolorante. Un momento di panico poi subito l’intervento del medico della Casa. Visitata in magazzino, Antonella Elia non ha dovuto lasciare la Casa per ulteriori accertamenti. Quando è tornata in giardino ha tranquillizzato tutti. Ma ha specificato che dovrà sentire di nuovo il medico nelle prossime ore per fornire altri accertamenti: “Sto bene, sto bene, ma tra qualche ora dovrò fare altri controlli”.

La finale del Grande Fratello Vip

La finale del Grande Fratello Vip andrà in onda mercoledì 8 aprile 2020. Restano ancora due posti a disposizione per la finale e si giocheranno l’accesso i concorrenti in nomination Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver e Antonella Elia. Il pubblico avrà la possibilità di votare per salvare due tra loro nel corso della prossima settimana. A contendersi la vittoria saranno in sei, quindi: i due più votati della prossima settimana insieme a Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Sossio Aruta e Aristide Malnati.

