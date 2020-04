Patrick Pugliese contro Antonella Elia “Ha dei problemi la psicologa del GF Vip mi ha detto che non sta bene”

da liberoquotidiano.it

Con le telecamere del Grande Fratello Vip spente, continuano i veleni tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia. Intervistato da Fanpage.it, definisce l’ex valletta di Mike Bongiorno “una persona stravagante, complicata, ha un carattere lunatico…”. Poi la bordata sulla famosa scena dello spintone. La Elia lo ha accusato di averla spostata con forza. Ma le immagini non hanno mai confermato l’accaduto. “Magari lei immagina davvero di essere stata spinta perché ha dei problemi – insinua Pugliese -. La psicologa del GF mi ha detto che non sta bene”. Pesantina, come dichiarazione.

da solodonna.it

Patrick Ray Pugliese è stato uno dei più affezionati concorrenti del Grande Fratello. Ha infatti partecipato a ben tre edizioni, l’ultima delle quali è stata quella da poco terminata e nella versione Vip. Padre affettuoso e innamoratissimo sia del suo bimbo che della sua compagna, Patrick racconta i retroscena. Ma anche i dietro le quinte, il “non visto” del Grande Fratello Vip. In particolar modo Pugliese si toglie qualche sassolino facendo delle rivelazione sulla coinquilina più discussa, Antonella Elia.

La ex valletta di Mike Bongiorno non ha riscosso grandi simpatie. E soprattutto si è lasciata spesso andare a esternazioni poco carine e poco da signora nei confronti delle sue coinquiline della casa più spiata d’Italia.A dieci giorni dalla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini con l’aiuto degli opinionisti Wanda Nara e Pupo, il vippone fa un bilancio dell’avventura. E un quadro dei suoi compagni di avventura. Ma è appunto la Elia il suo “bersaglio” prediletto.

Patrick e il segreto della Elia

Il vippone racconta le dinamiche del loft di Cinecittà. Soprattutto quelle che non sono state riprese e quindi non sono state viste dai telespettatori. E a proposito della Elia, Patrick racconta le impressioni che la psicologa che segue i gieffino durante il loro percorso nella Casa ha avuto di Antonella.Secondo le confidenze che gli avrebbe fatto la psicologa del programma, “Antonella Elia non sta bene”, ha raccontato a Fanpage.it. Per Pugliese, che con Antonella ha avuto momenti di alti e bassi, dalla furibonda lite al recupero del rapporto, “Antonella è una persona stravagante. Complicata, ha un carattere lunatico…”. Magari lei immagina davvero di essere stata spinta perché ha dei problemi”. La Elia non sarà contenta di sentire queste parole…

