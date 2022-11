Vuoi guardare il video di “Passaporto per la libertà” Canale 5 episodio 4?

“Passaporto per la libertà” Canale 5 episodio 4 (VIDEO)

“Passaporto per la libertà” Canale 5, episodio4, è l’avvincente storia della brasiliana Aracy de Carvalho. La donna, poi, rischiò la propria vita per salvare alcune famiglie ebree in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, Aracy non esitò a confrontarsi con i governi tedesco e brasiliano per rilasciare visti. E, poi, aiutare gli ebrei a immigrare e sopravvivere nelle Americhe. Inoltre, la sua storia di coraggio, audacia e amore per l’umanità le è valso il titolo di ‘Giusto tra le Nazioni’.

