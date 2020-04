Vuoi guardare il video di “Passaggio a Nord Ovest RaiPlay” puntata 6 aprile 2020?

“Passaggio a Nord Ovest RaiPlay” puntata 6 aprile 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

Oggi, 6 aprile 2020, è andata in onda una puntata di “Passaggio a Nord Ovest RaiPlay”, il programma su popoli e luoghi lontani e civiltà dimenticate. Siti archeologici da scoprire e visitare in compagnia di Alberto Angela. In giro attraverso il pianeta, lo spettatore conoscerà le abitudini e tradizioni di etnie. Popoli che lottano ogni giorno per mantener viva la loro identità, uomini che superano il loro limite o luoghi straordinari.

“PASSAGGIO A NORD OVEST” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 6 APRILE 2020

