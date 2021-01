Paolo Fox oroscopo 9 gennaio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 9 gennaio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Posso dire che questo e’ un momento di forza ma devo anche ricordare che ci sono persone che ora vorresti avere di piu’ al tuo fianco. Parlo di una situazione che potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda i sentimenti, perche’ da venerdi inizia un transito molto particolare, quello di Venere che sara’ contraria. Il che non vuol dire che le storie d’amore non vanno avanti, ma proprio perche’ adesso necessiti di avere al fianco una persona solida e costruttiva, non accetterai deroghe. Se una persona e’ con te bene, altrimenti potresti addirittura voltare pagina. Questo tuo atteggiamento fa parte di quella situazione di grande liberazione che in qualche modo sara’ un ‘tema dominante’ del 2021.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questo fine settimana in arrivo potrebbe essere rivelatore soprattutto quanto riguarda i sentimenti: se una storia non ha funzionato, se ci sono stati dei problemi ‘strani’ nella vita di coppia, spero che da venerdi Venere inizi un percorso piu’ fortunato. In ogni modo, tra sabato e domenica certe cose potranno essere chiarite.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Con Mercurio, Giove e Saturno che entro Febbraio torneranno in aspetto valido, si potra’ costruire qualcosa di molto importante in vista del futuro. Non escludo che in questo periodo ci sia una volonta’ di riuscita di progetti che hai in mente, che potrebbero essere i piu’ disparati. La curiosita’ e’ la molla che ti spinge verso nuovi lidi!

Paolo Fox oroscopo 9 gennaio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non devi isolarti! In questo periodo hai talmente bisogno di protezione, di emozioni, che con Venere opposta da venerdi probabilmente avrai molte cose da dire e da ridire a persone che si sono mostrate poco chiare. E’ tempo di chiarezza anche se questo costera’ qualche dubbio in piu’ a livello sentimentale.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Piu’ ci avviciniamo a meta’ Febbraio e piu’ dovrai fare scelte drastiche. Non sei assolutamente una persona che accetta i ricatti! E visto che in questo periodo ci sono molte opposizioni planetarie, potresti trovarti a discutere con persone che vogliono per forza di cosa farti fare una evoluzione, un cambiamento che tu non desideri. Ti senti molto ribelle!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non e’ escluso che in questo periodo ci sia la possibilita’ di rivedere la propria vita e quella degli ultimi mesi e magari anche di isolare quegli avvenimenti favorevoli che sono da ‘mantenere’ per il futuro. Come ho spiegato, il 2020 aveva Giove e Saturno favorevoli, quindi in un clima generale pesantissimo non sono stati pochi quelli che sono riusciti a risalire la china e andare avanti meglio. Ora bisogna mantenere questo stato di cose!

Paolo Fox oroscopo 9 gennaio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei desideroso di novita’ ma attenzione, perche’ da venerdi Venere inizia un transito particolare per i sentimenti. Quindi, qui bisogna capire se al tuo fianco c’e’ la persona giusta: se e’ cosi, se ti senti supportato nelle tue idee, non escludo che possano nascere ‘belle provocazioni’. Anche se e’ un cielo che porta qualche dubbio in amore, qualche piccola discussione, con il ‘complice’ giusto puoi andare avanti. Ma attenzione perche’ il gia’ citato nuovo transito di Venere complica le cose: se da tempo c’e’ un problema, in qualche modo le prossime settimane saranno sottoposte ‘al vaglio’ di una Venere un po’ difficile da gestire.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Torna un po’ di pace a livello emotivo, sentimentale. Sono convinto che questo oroscopo, specie nel prossimo fine settimana, possa portare qualche vantaggio in piu’. Non ci dimentichiamo che Venere e’ in aspetto molto interessante, che anche tu hai diritto a partecipare ad una grande elaborazione che puo’ riguardare la famiglia. Nuove strategie e nuovi lavori in vista, ma purtroppo restano soldi da recuperare, soprattutto fatture in sospeso o questioni legali da risolvere.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In questa giornata senti di avere una marcia in piu’, complice questo Mercurio favorevole! Tu sai che sei una persona legata agli spostamenti, ai cambiamenti, e in questo periodo c’e’ da dire che hai una grande volonta’ di riuscita! Non escludo che ci siano belle novita’ anche in vista delle prossime settimane ma vorrei che tu facessi mente locale su quello che e’ capitato negli ultimi tempi, perche’ puo’ essere di buon indizio e di auspicio per il futuro!

Paolo Fox oroscopo 9 gennaio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Con l’arrivo di Venere nel segno (tra poche ore) potrai scegliere in amore o magari sentire di nuovo una grande spinta che porta verso emozioni lontane. Le stelle promettono di essere piu’ ‘carine’ nei tuoi confronti ma ricordo che le stelle da sole non possono fare nulla se noi non vogliamo! Quindi vedi, verifica, come dico spesso, se in questo fine settimana si accorciano le distanze in amore, perche’ potrebbe nascere qualcosa di bello tra venerdi e domenica!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questi cambiamenti epocali, sociali e personali sono talmente forti che non escludo che attorno al 10 Febbraio ci sia la grande necessita’ di cambiare vita. Vi state accorgendo che c’e’ molta agitazione attorno e che per andare avanti e continuare a fare certe cose ci vuole troppo sforzo. Essendo un segno molto leale, molto schietto, non potrai continuare a lungo a sopportare determinate provocazioni e momenti complessi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ricordo che soprattutto chi ha chiuso una storia o ha vissuto una grave crisi nel mese di Dicembre, non deve cercare spiegazioni razionali, perche’ l’amore e’ principalmente emozione, e le emozioni non si possono decifrare con la logica! Quindi, se qualcosa e’ cambiato, e’ finito o si e’ trasformato, bisogna solamente prendere atto di quello che stai vivendo!

