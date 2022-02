Paolo Fox oroscopo 9 febbraio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 9 febbraio 2022

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il tuo senso di frustrazione ultimamente si sta intensificando ed hai l’impressione che potresti scoppiare da un momento all’altro. Purtroppo non è mostrando la tua rabbia che ti avvicinerai ai tuoi obiettivi, ma hai davvero bisogno di esternare i tuoi sentimenti una volta per tutte.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Devi prendere un po’ più in considerazione i tuoi limiti e la tua resistenza. Hai lavorato molto in questi ultimi giorni, probabilmente troppo, e nonostante la buona organizzazione, questo ti ha preso molte energie.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi hai i piedi ben piantati in terra, anche se ti passano per la testa delle idee di avventura. Ti senti pronto per il grande salto, ma dovresti rivedere un’ultima volta tutti i dettagli. Anche se non rivelerai niente di straordinario, sai che una tale preparazione contribuirà ad asfaltare la strada verso un cammino piuttosto proficuo.

Paolo Fox oroscopo 9 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sapere quello che vuoi è sicuramente una buona cosa, a parte quando non corrisponde esattamente con quello che ci si aspetta da te. Hai difficoltà a trovare una soluzione a questo dilemma e le responsabilità ti impediscono di seguire il cuore. Cerca tuttavia di non reprimere i tuoi istinti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La tua vita sentimentale sarà alquanto movimentata nei giorni a venire. Hai voglia di un po’ più di batticuore, forse di una grande passione, e in ogni caso di soddisfare i tuoi bisogni emotivi. Tuttavia, hai paura che aprire il tuo cuore e renderti disponibile per quello che desideri veramente possa far riemergere dei ricordi dolorosi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): ti senti meno introverso del solito, e a tuo agio nel socializzare. Paradossalmente, questo potrebbe avere un impatto negativo sul tuo lavoro. Fai attenzione alle relazioni professionali e a dove potrebbero portarti, e concentrati sul modo in cui vorresti che si svolgesse la tua giornata.

Paolo Fox oroscopo 9 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non sei poi così ottimista verso quello che ti aspetta, ma la cosa non sembra preoccuparti troppo. La tua attitudine posata e rassegnata ti permette di affrontare qualsiasi cosa. Anche se i cambiamenti in arrivo sembrano inevitabili, avranno bisogno di molti aggiustamenti da parte tua.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Probabilmente avrai un po’ di difficoltà a capire quello che provi davvero, poiché le tue emozioni passano da un estremo all’altro. L’ottimismo e l’eccitazione allontanano la tua paura del cambiamento, risvegliando la tua voglia di vedere cosa succederà in seguito.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): sei il re del paradosso e cerchi il lato positivo in ogni cosa, ma allo stesso tempo vuoi evitare di farti trarre in inganno dalle concezioni troppo semplicistiche. Parallelamente, il tuo attaccamento alla verità non può essere lasciato da parte, devi prendere in considerazione tutte le possibilità, e poi fare una scelta che ti accompagnerà per molto tempo.

Paolo Fox oroscopo 9 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La visione ottimista del futuro può essere molto incoraggiante, ma può anche distrarti dagli impegni quotidiani. Non hai voglia di superare al più presto le difficoltà? Ricordati che pensare positivo può essere una superba filosofia, ma non per questo devi perdere il buonsenso.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): I tuoi amici e colleghi sembrano molto sinceri oggi, quasi un po’ secchi con le loro parole. Stai attento a non trarre conclusioni affrettate pensando di avere tutti gli elementi tra le mani, perché non è ancora il caso. Al contrario, fai piuttosto qualche domanda se qualcosa ti pare poco chiara.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Un incontro con un nuovo amico o una nuova conoscenza potrà risollevare la tua autostima. La fiducia che gli altri nutrono nei tuoi confronti, potrebbe anche superare la tua. Non è che non credi in te, hai piuttosto la tendenza a pensare che gli altri si aspettino sempre più di quanto già non dimostri.

