Paolo Fox oroscopo 9 febbraio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ho spiegato più volte che non sei del tutto contento delle cose che ti sono capitate dall’inizio dell’anno fino ad ora. Tanto più che nel lavoro hai dato tanto e in cambio hai ottenuto davvero poco. Queste del weekend, però, sono giornate utili per i sentimenti: tra ieri e oggi potrai muoverti bene grazie a Luna e Venere favorevoli!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Tra ieri e oggi stai vivendo giornate un po’ faticose con la Luna dissonante. Venere ha cambiato segno e il prossimo mese sarà nel tuo! Se hai deciso che una persona deve far parte della tua vita, ora sei molto insistente. Attenzione, però, a non tendere troppo la corda. Hai bisogno di chiarezza fuori e dentro di te!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sono giornate in cui avrai una grande voglia di amare e di confrontarti con persone che, in questo periodo, possono rappresentare anche una sorta di rifugio per te. I sentimenti sono premiati, mentre nel lavoro bisogna aspettare la primavera per avere i risultati migliori.

Paolo Fox oroscopo 9 febbraio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Stai vivendo ore in cui dovrai cercare di risolvere un piccolo problema personale. Con Saturno e Giove in opposizione bisogna portare avanti solo progetti concreti. Se qualcuno non è concreto con te, potresti anche chiudere la porta!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Al momento è molto importante sanare alcuni conti che sono rimasti in sospeso! Però, guardando le stelle di questo fine settimana, se ci sono state delle discrepanze o delle problematiche in amore, ora si può recuperare. Venere e Marte favorevoli promettono di più!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Weekend interessante con una bella vittoria in arrivo! Sei contento di quello che hai fatto e, soprattutto, credo che questo sia un periodo di grande lancio e di rilancio per il futuro. Ora è finalmente possibile recuperare l’amore grazie a questa Venere non più opposta. Chi è lontano da un sentimento deve ritrovare tranquillità!

Paolo Fox oroscopo 9 febbraio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le forzature non ti sono mai piaciute! In questo mese di Febbraio bisogna stare attenti alle relazioni perché, se una storia non funziona bene, se ci sono dei contrasti, potresti anche pensare di ‘vuotare il sacco’! Quindi, chi ha un atteggiamento un po’ troppo coercitivo e forte nei tuoi confronti, dovrà cercare di limitarsi!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Queste del weekend sono giornate di fuoco, impetuose, nervose! Sappiamo che sei una persona suscettibile, ma cerca di lasciarti andare anche a pensieri positivi. Altrimenti si rischia di cadere nel baratro di qualche tensione esagerata, che si riserva sia in amore che nel lavoro. E’ tempo di cambiamenti importanti che riguardano la tua vita!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non sottovalutare gli incontri che avvengono in questo periodo, perché abbiamo Luna e Venere favorevoli! Quindi, non è solo possibile una piccola rivincita in amore, ma i contatti e le relazioni saranno più che mai favorite!

Paolo Fox oroscopo 9 febbraio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): In questo fine settimana devi abbandonare un retaggio negativo riguardante il passato e lasciarti andare a qualcosa di nuovo. Certo, sono giornate molto faticose! Tutto sommato continuo a pensare che tu esca vincente da qualsiasi complicazione nata in questo periodo, ma vederci chiaro è difficile, sia in amore che nel lavoro!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Nonostante il nuovo transito di Venere favorevole da venerdì, questo fine settimana sembra un po’ pesante. E’ l’ora delle complicazioni di lavoro, ma soprattutto di quelle familiari: ci vuole doppia pazienza e prudenza. Inoltre, ci si mette anche la Luna opposta a creare qualche ulteriore dubbio!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sei alla ricerca di nuove occasioni che possano riguardare l’amore, le relazioni interpersonali: un’amicizia può diventare qualcosa di più! E non ci dimentichiamo che avere Mercurio favorevole significa anche poter trattare a condizioni più giuste nell’ambito del lavoro, dove però sarà necessario trovare nuove alleanze!

