Paolo Fox oroscopo 9 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 9 aprile 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avrai una Luna critica a importunarti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il senso di insicurezza, che ti accompagna da inizio anno, si amplificherà. È normale che ti senta un po’ nervoso adesso, ma vedrai che nei prossimi mesi qualcosa inizierà a muoversi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La pausa forzata di questi giorni si scontra con la tua indole costruttrice. Mai come ora hai bisogno di stabilità: la relazione giusta, progetti lavorativi di lunga scadenza. Approfitta di queste giornate lente, per gettare le basi in vista del prossimo futuro, le stelle sono con te.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ci sarà la Luna in buon aspetto a Marte e Saturno: amicizia e amore saranno al top! L‘astrologo Paolo Fox ti incoraggia a sfruttare questo sostegno delle stelle, perché circondarsi di affetto, in questi giorni, può essere molto importante.

Paolo Fox oroscopo 9 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarà una giornata all’insegna della riflessione: cosa vuoi fare del lavoro e, più in generale, della vita? L’oroscopo anticipa qualche conflitto con superiori e colleghi, causato da Giove opposto. Sul lavoro dovrai fare marcia indietro e sospendere un progetto in corso. In amore sarà un mercoledì sottotono: attento a non discutere troppo!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Dovrai lasciare da parte il tuo spirito di affarista per un momento successivo. Adesso non è proprio il caso di fare il passo più lungo della gamba! Secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovresti mantenere la prudenza, perché Saturno conflittuale potrebbe crearti dei problemi. In amore, invece, arrivano le conferme che desideri.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questa Luna ti obbliga alla pazienza in amore. Hai mille pensieri in testa che ti inquietano e non riesci a trovare serenità nemmeno nella coppia. I problemi pratici, ora, pretendono la tua attenzione e non rimane molta energia da dedicare al partner. Le cose si sistemeranno, ma ci vuole tempo.

Paolo Fox oroscopo 9 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sono giorni di grande ispirazione. Secondo l’astrologo Paolo Fox dovresti provare a tirare fuori la tua creatività: un passatempo, un’attività manuale o un progetto artistico. La situazione attuale è molto difficile, ma tu ora saprai reagire molto bene. In arrivo nei prossimi mesi qualche novità interessante.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Con la Luna nel segno ti aspettano alcune giornate rigeneranti. Il tuo oroscopo promette molto bene dal punto di vista relazionale. I rapporti acquisteranno maggior brio, ma il meglio arriverà la prossima estate per gli Scorpione impegnati in una storia appena nata.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In questi giorni ti senti come un Leone in gabbia. Qualcosa ti frena e dovrai impegnarti sodo per superare questa difficoltà. Se poi sei circondato da persone che ti creano tensione, ti sentirai ancora più nervoso. Cerca, però, di non riversare tutta questa tensione sulla coppia.

Paolo Fox oroscopo 9 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): L’oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di mantenere la calma. Ti sentirai molto stressato per dei problemi economici: non è un periodo facile per nessuno e non lo è nemmeno per te. Da sabato 11 la situazione si complicherà, ma verrà superata a maggio, grazie a un aiuto delle stelle.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): È arrivato il momento di mettere in pratica tutto quello che desideri fare da tempo. Sei di fronte a un cambiamento fondamentale, ma devi trovare il coraggio di fare il passo decisivo. L’oroscopo di Paolo Fox ti invita a chiarire i tuoi progetti futuri.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La tua settimana è partita con il piede sbagliato. Forse ti sei portato dietro gli strascichi di qualche discussione avvenuta nel weekend. Nelle prossime giornate l’umore in casa migliorerà e tu ritroverai maggiore lucidità. È tempo di fare chiarezza in amore!

