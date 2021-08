Paolo Fox oroscopo 9 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 9 agosto 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Puoi vivere un fine settimana importante, a parte qualche momento di stanchezza nella prima parte di questa giornata, poi grande cielo domenica. Le emozioni valgono perche’ c’e’ una gran voglia di ripetere emozioni e sensazioni perse ma vissute nel passato.

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questo weekend sei piuttosto ‘forte’ nelle tue riflessioni, talmente determinato, talmente energico che potresti anche parlare troppo! Quindi, per 48 ore il consiglio che devi darti e’ quello di non stancarti. Forse nell’ambito del lavoro c’e’ qualche piccola insofferenza oppure devi fare cose che non ti va di fare, ma risolverai molto a partire da lunedi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): n amore potresti spesso trovarti in conflitto con una persona che ti dice che stai sbagliando. Per te non c’e’ cosa peggiore che avere a fianco qualcuno che dice sempre di no, anche perche’ sei un segno d’aria e quindi creativo: non desideri avere limiti!

Paolo Fox oroscopo 9 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sei ancora molto ispirato: questo fine settimana che nasce con la Luna nel segno puo’ regalare qualcosa di piu’. Chissa’ che entro il prossimo anno tu non decida di sposarti o convivere: e se magari lo hai gia’ fatto ti stai organizzando al meglio.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Gia’ a Luglio potresti esserti improvvisamente reso conto che una persona e’ molto importante per te, che c’e’ una persona che ti sostiene. Per te accettare di essere sostenuto da qualcuno e’ un po’ pesante, pero’ anche tu sei fatto di carne ed ossa e non puoi vivere sempre di ‘luce personale

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questo fine settimana riconosci i tuoi meriti, sai di valere! Tra l’altro la prossima sara’ ancora una settimana importante: con Venere e Marte nel tuo spazio zodiacale hai una gran voglia di rivalsa, hai una gran voglia di iniziare a fare scelte importanti che riguardano il tuo futuro. Non fermarti proprio ora!

Paolo Fox oroscopo 9 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Al mattino sei stonato poi dal pomeriggio si recupera. Inoltre, anticipo che domenica sara’ una giornata preziosa per i rapporti interpersonali. Quello che stai facendo in questo periodo e’ cercare di rilassarti perche’ pensi giustamente che allontanandoci dalle mille traversie e problematiche della vita, presto o tardi riuscirai a fare le scelte giuste.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questo e’ un cielo importante. Devo dire che questa e’ stata una settimana che in certi giorni, soprattutto attorno a giovedi, ha portato anche delle risposte. Mentre la cosa che non mi piace di questo weekend e’ la dissonanza della Luna: potresti discutere, potresti sentirti stanco.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sono 48 ore di recupero delle energie ma si puo’ recuperare l’amore? E’ chiaro che ognuno vive la propria esperienza ma le nuove storie vanno al rallentatore. Le storie di vecchia data danno pochi stimoli e quelli che vogliono progettare o hanno gia’ programmato un evento, hanno conosciuto dei ritardi.

Paolo Fox oroscopo 9 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Cerca di goderti questo fine settimana: accetta una proposta anche se magari non e’ proprio il massimo! Venere e Marte sono favorevoli. E’ un cielo che mi piace per quelli che vogliono vivere una nuova storia d’amore, che cercano delle conferme perche’ questi due pianeti indicano un recupero delle emozioni

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): se ci sono dei ritardi nel lavoro, se ci sono persone che vogliono farti fare scelte che non approvi oppure che vogliono convincerti di cose a cui non credi piu’. E’ normale perdere le staffe! In realta’ anche dal punto di vista fisico questo sabato e’ un po’ sottotono: e allora caviglie, articolazioni, schiena.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Devi trovare un po’ di serenita’. Ho spiegato che, per vari motivi, in amore ci sono piccoli o grandi conflitti. Questa situazione astrologica diventa piu’ dolce dopo Ferragosto, magari ti manca qualcuno perche’ e’ lontano o magari e’ lontano anche quando e’ vicino!

