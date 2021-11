Paolo Fox oroscopo 8 novembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 8 novembre 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Posso immaginare che in questo fine settimana tu abbia voglia di recuperare il tempo perduto, ed e’ giusto che sia cosi! Luna in buon aspetto in amore, pero’ ‘patti chiari e amicizia lunga’! Se ci sono storie che non funzionano, da questo weekend potrai iniziare a guardarti attorno. Vuoi piu’ chiarezza nella tua vita!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Devi curare un po’ di piu’ le finanze. Questa settimana ho parlato di cambiamenti che hanno riguardato anche il lavoro, ed e’ probabile che ci sia qualcosa da rivedere; i liberi professionisti devono quasi ripartire da zero! Amministrare meglio la propria vita e’ utile anche a livello sentimentale perche’ ci sarebbe bisogno di piu’ regolarita’!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): E’ probabile che questo fine settimana rappresenti un momento di blocco, magari un ritardo o qualcosa di insoddisfacente. Queste del weekend sono 48 ore in cui bisogna evitare conflitti. Pare che in questi giorni tu sia preso da troppe cose contemporaneamente, e questo ti rende nervoso. Fai attenzione in amore!

Paolo Fox oroscopo 8 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Hai vissuto una settimana molto particolare, forse in certi giorni anche apparentemente di disagio, ma in realta’ quello che sta accadendo in questo periodo e’ una grande maturazione. Anche a fronte di cambi a livello di lavoro, di chiusure, di cambi di vita radicali, tu hai avuto la possibilita’ di innovare. Al momento sara’ molto importante risvegliare i propri sentimenti!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Hai avuto una settimana pesante: ho spiegato che tra giovedi e venerdi qualcuno avra’ pensato: ‘ma chi me lo ha fatto fare di fare questo’, mentre adesso si scende a piu’ miti consigli. Questo e’ un fine settimana baciato da una buona Luna che permette anche di recuperare emozioni perse!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Se hai qualcosa da dire in famiglia e in amore sarebbe meglio che parlasse in queste 24 ore, perche’ sabato e domenica saranno giornate piu’ confuse. Ti invito ad allontanarti da persone e situazioni che sono in conflitto con te. Da questo Venere inizia un transito molto positivo che premia gli innamorati, le persone che vogliono vincere una sfida anche a livello personale!

Paolo Fox oroscopo 8 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non e’ escluso che in questo venerdi ci sia qualcosa da dire! Nelle coppie in cui c’e’ maretta, in cui ci sono delle complicazioni e’ molto importante chiarire subito quello che non va. Venere ha iniziato un transito che non permette di rimandare discorsi ‘incandescenti’.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa giornata regala qualcosa di piu’ a livello di intuizioni. Devo darti ‘cinque stelle’ di forza perche’ ritengo che questo sia un cielo importante ed anche estremamente utile per verificare la tenuta di un rapporto. Se puoi e vuoi vivere relazioni occasionali o qualcosa di emozionante, il fine settimana da’ via libera!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei sempre molto forte e alla ricerca di emozioni! Questo fine settimana aiuta perche’ la Luna sta per entrare nel segno: saranno soprattutto le giornate di sabato e domenica a regalare un’emozione in piu’. Tutto quello che stai facendo in questo periodo e’ importante, una sorta di trampolino di lancio per un futuro che ti regalera’ piu’ serenita’.

Paolo Fox oroscopo 8 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei pronto a vivere una nuova situazione: probabilmente tra Novembre e Gennaio vorrai liberarti di un peso, parlare chiaro in una certa questione di lavoro. Hai deciso di ‘non buttarti via’ e quindi puoi centellinare e dosare la tua presenza in un lavoro o anche in un rapporto sentimentale. Quelli che vivono una nuova storia devono portarla avanti con entusiasmo!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Hai trascorso una settimana molto pesante e quindi e’ giusto che questo weekend tu riposi un po’. Soprattutto attorno a giovedi c’e’ stata una crisi, forse un malessere, ed e’ probabile che ci siano anche dei problemi di soldi. Crca di divagarti di non pensare, mantieni tutto sotto controllo!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questa e’ una giornata lievemente in calo pero’ non torno indietro sui miei pensieri, ho spiegato che da questo momento in poi molti di voi avranno modo di riorganizzare la loro vita e vivere sensazioni speciali. Tuttavia, in queste 48 ore del weekend e’ probabile che ci sia qualche fastidio, qualche ritardo. Attenzione alle parole, nei rapporti ci vuole prudenza!

