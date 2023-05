Paolo Fox oroscopo 8 maggio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 8 maggio 2023

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Restano favoriti tutti coloro che nel corso degli ultimi mesi hanno messo in gioco la capacità creativa e si sono interessati a una nuova attività, hanno portato cambiamenti drastici alla propria esistenza. Oggi c’è però agitazione, cerca di fare tutto con calma. Troppo spesso, pur di avere ragione, pur di affermare le tue idee, ti metti contro tutti e non è il momento migliore per cercare ostilità.

Toro (21 aprile – 20 maggio): È un periodo importante per la tua riuscita, devi puntare in alto, trovare appoggi ed evitare di fare cose inutili che ti fanno perdere tempo. La miglior cosa è darsi da fare anche nelle novità che ci saranno nel corso delle prossime ore. Notevole la tensione, potrebbe essere persino positiva, perché ti spinge a tagliare tutto ciò che non è valido. Ti stai preparando per affrontare avversari.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’attività indipendente è ben sostenuta dalle stelle ed è spinta da una Venere nel segno. Le iniziative possono ampliare grandemente il raggio d’azione, resta un oroscopo importante per tutto, anche per l’amore. Potrai tornare ad amare come un tempo, scoprire che una persona è davvero dalla tua parte, e le coppie già forti pensano a un nuovo evento

Paolo Fox oroscopo 8 maggio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): È una giornata vantaggiosa per persone come te, governate dalla sensibile Luna, creative e desiderose di vivere grandi passioni. È importantissimo sentirsi accettati, in qualche modo valorizzati, questo è un periodo di lotte per un’affermazione che arriverà. Lo studio e le prove d’esame producono opportunità, non scoraggiarti al primo ostacolo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Qualche piccolo fastidio è possibile in questo giorno; piccoli disturbi di carattere personale, professionale e, forse, anche fisico. La tua ansia va analizzata e affrontata senza troppi timori; il tuo spirito di competizione si nutre di battaglie, ma non finire in competizione persino con te stesso, è un cielo che offre la possibilità di tagliare il superfluo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Molto interessanti e movimentati i rapporti con le persone che hai attorno. I contatti sono fortunati. Ci sono spunti per una nuova strada professionale e le giornate migliori sono in arrivo da metà maggio. Per l’amore hai una sensazione di maggiore serenità dopo forti dissidi o problemi di famiglia, o dei figli che hanno spiazzato persino le coppie più stabili.

Paolo Fox oroscopo 8 maggio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il periodo complesso è quasi concluso e sei alle porte di una situazione di vantaggio. In questo momento è possibile trovare una nuova intesa, per quanto riguarda il lavoro, nuovi canali e informazioni utili per avanzare ancora nella carriera. Bene riparare qualche danno.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Abbandona la voglia di vendicarti di qualche torto subito, il futuro è pieno di belle emozioni. In questo momento, infatti, ce l’hai con una persona che ha creato molte ostilità nel tuo lavoro. Vedrai che la prossima stagione di lavoro sarà più vantaggiosa di questa ma comunque, se devi affrontare delle prove, degli esami, un’interrogazione o una discussione, muoviti con cautela.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Possibile che in questa giornata tu risenta di piccoli sbandamenti, stanchezza causata dal tuo estremo nervosismo. Attenzione che il nervosismo non si riversi nel rapporto di coppia. Tutto va controllato per evitare scontri inutili. Per il lavoro, infatti, in questi giorni ci sono tensioni e potresti discutere con persone che non capiscono il tuo desiderio di fare altro.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Fai tante cose e non sbagli, dalla seconda parte di maggio inizierà una fase di grande importanza per il tuo segno, le fatiche e le esperienze maturate fino a oggi avranno motivo di diventare qualcosa di importante. Ma proprio perché ti stai impegnando molto non posso escludere oggi ancora una momentanea stanchezza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): È una buona giornata; bene essere predisposti all’amore, perché spesso a parole lo si cerca, ma poi si ha paura di viverlo. Intense le nuove amicizie che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. Influssi interessanti per la tua attività; insomma, è un oroscopo che può provocare un nuovo impegno e una svolta positiva riguardo alla tua immagine professionale.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non mancheranno appoggi e approvazioni. Associazioni e collaborazioni vanno sviluppate adesso per avere il massimo nei prossimi mesi. Ci saranno anche dispute, forse anche piccoli litigi per cercare di affermare la tua volontà. Questo è normale perché il recente transito di Saturno nel segno ha portato alla luce verità nascoste, e questo non solo nel lavoro ma anche nell’amore

