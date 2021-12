Paolo Fox oroscopo 8 dicembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 8 dicembre 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avrete il grande piacere di rendervi utili e la vostra influenza si farà sentire in modo produttivo. Sentirete che le cose procedono lentamente e attingerete alle vostre risorse. Questo è causa di stress, rallentate.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Tutto andrà per il meglio… finché qualcuno non verrà a piangere sulla vostra spalla, in quanto non avrete pazienza! La vostra indecisione deriva dalla stremezza, soprattutto fisica. Avete bisogno di riposo e di una dieta equilibrata.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Uscirete indenni dai conflitti in corso intorno a voi e siete proprio voi ad appianare questi conflitti. Ben fatto! Il contatto umano sarà il miglior modo per rilassare la vostra mente.

Paolo Fox oroscopo 8 dicembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Provocherete vivaci reazioni dalle persone oggi. Le vostre parole saranno abbastanza pungenti, ricordate che il silenzio è d’oro. Dando così tanto di voi stessi, vi stancate in modo totale. Avete bisogno di un sonno di migliore qualità.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Oggi è un giorno importante per quanto riguarda le scelte personali. Vivrete delle emozioni molto forti! Un eccesso di sensualità potrebbe facilmente portare ad un affaticamento intenso… Abbiate più cura di voi – state sfidando la sorte.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): I vostri dubbi stanno scomparendo il che vi da slancio e incoraggiamento. La gente invidia il vostro dinamismo oggi. Siete molto più a vostro agio con voi stessi e ne trarrete benefici, avete un sano approccio nello stile di vita.

Paolo Fox oroscopo 8 dicembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non confidatevi con tutti. Non tutti sono in grado di condividere i vostri sogni. La vostra energia sta deviando la vostra mente dagli aspetti materiali. Le conversazioni con gli altri vi permetteranno di tornare delicatamente con i piedi per terra.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Vivete la vita appieno. Non preoccupatevi più di tanto dei dettagli! Inspirate più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per compiere le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto.

Paolo Fox oroscopo 8 dicembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete molto inclini ad analizzare a fondo il vostro ego interiore, e questo vi permetterà di incanalare la vostra energia in modo costruttivo. Avete meno energia fisica in questo momento, ma passerà.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Controllerete le vostre emozioni con più sicurezza oggi. Assicuratevi che non diventiate inavvicinabili però! State procedendo con ottimismo. Assicuratevi di assumere una dieta equilibrata tuttavia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sembrate più che mai energici e determinati. Seguite le vostre nuove priorità. Vi sentirete stanchi e avrete bisogno di evadere, di uscire dalla routine di tutti i giorni.

