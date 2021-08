Paolo Fox oroscopo 8 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 8 agosto 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avete intenzione di dimostrare a voi stessi di essere più socievoli e aperti alle idee altrui e prendere la vita con più ottimismo. Non mettete il naso negli affari degli altri però. Prendete una pausa per ascoltare musica o fare qualcosa che vi piace, sarà un bene per la mente e il corpo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il vostro stato d’animo vi permetterà di capire velocemente i problemi. Le distanze vi permetteranno di trovare soluzioni. I rinnovati segnali di energia troveranno espressione nell’avvio efficace di un progetto a voi caro.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La relativa calma oggi è favorevole per una valutazione generale. Concentratevi sull’essenziale. Gli obblighi sembrano faticosi, quindi scaricatevene e cercate di trovare un momento di solitudine per ritrovare la calma interiore.

Paolo Fox oroscopo 8 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avrete la possibilità di stabilire nuovi contatti. Sarebbe una buona idea concentrarsi sulla casa e sul dettaglio. Siete in forma migliore e perseguite i vostri obiettivi principali. Avete bisogno di bere più liquidi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Troverete il modo migliore per uscire da una situazione di stallo grazie ai consigli di una persona ben informata, quindi siate ricettivi ai consigli altrui. La mancanza di azione sarebbe un rischio e dovreste almeno avviare un’attività che vi permette di utilizzare la vostra energia.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avrete bisogno di fuggire dalla routine quotidiana. Fatelo prima di sentirvi completamente saturi. Una sensazione di benessere interiore permette di relativizzare le vostre idee, la calma vi dà forza.

Paolo Fox oroscopo 8 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Vi dirigete verso i vostri obiettivi con grinta e determinazione. Tenete gli occhi aperti, ci sono buoni alleati sulla strada da percorrere oggi. Sarete meglio attrezzati per affrontare i vostri obblighi consumando energia in modo più sano ed equilibrato.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La profondità delle vostre convinzioni sarà convincente e potrete esprimervi senza falsa modestia, il messaggio arriverà a destinazione. Badate al vostro sistema digestivo e date un’occhiata alla vostra alimentazione, fate in modo di ottenere il nutrimento di cui avete realmente bisogno.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Gli umori variabili e mutevoli sono un riflesso della vostra esitazione interiore. Dimostrate di essere più sensati nel modo di consumare energia ed un maggiore equilibrio è evidente.

Paolo Fox oroscopo 8 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Vi sarà difficile mantenere la serietà e correrete il pericolo di parlare troppo in fretta… Sarete più inclini a canalizzare la vostra energia parlando con chi vi circonda, è così che vi ritroverete.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vi concentrerete sulle strategie e sulle azioni per raggiungere i vostri obiettivi. È ora di tornare sulla retta via. Raggiungerete il top della forma se dedicherete più tempo a parlare con le persone vicine, senza troppe chiacchiere.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Grazie al vostro ragionamento uscirete da una situazione difficile. Avete bisogno di moderare i vostri movimenti e sollecitamenti, evitate l’esaurimento e di procurarvi dei danni. Quindi provate un’attività acquatica per scaricare lo stress.

PAOLO FOX OROSCOPO 7 AGOSTO 2021