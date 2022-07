Paolo Fox oroscopo 7 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 7 luglio 2022

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): L’ariete deve prepararsi a vivere due giornate abbastanza frenetiche saranno quelle di mercoledì e giovedì. Quindi questa giornata potrebbe essere utilizzata per mettere a posto tutto quello che non va, ricordo tra l’altro che per due settimane bisogna stare attenti ai soldi. Non ho cambiato idea.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Toro, fino a qualche tempo fa ho spiegato che il segno del toro era impegnato a consolidare la propria posizione, Ma anche a difendere tutto quello che ha fatto negli ultimi tempi, questo vale anche per il lavoro, ora attenzione perché si riparte lentamente e si potrebbero affrontare nuovi percorsi. Ricordo che l’anno resta importante e il 2023 di più , quindi qualcuno già parla di progetti per l’inizio del prossimo anno

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Gemelli in confusione, come ieri, ma solo per questa luna contraria. Quindi attenzione, per esempio, nei rapporti con i parenti e nei rapporti in casa. Oppure se in questi giorni vi sentite estromessi da un certo gioco, da una certa possibilità di rimettervi in qualche modo all’opera. In realtà se anche avete perso qualcosa negli ultimi mesi presto arriveranno delle risposte

Paolo Fox oroscopo 7 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Cancro questa è una giornata interessante, poi ne prossimi giorni rimane un po’ di agitazione. Credo che da maggio alcuni nati cancro siano vittima di un po’ di ansia, perché alcuni progetti non sono maturati e addirittura c’è stato un colpo di scena. C’è stato un cambiamento, potreste aver deciso di non lavorare più con certe persone che non vi piacciono.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Per il leone questo è un periodo di affermazione, quando un leone si sente più forte, e ora con Giove favorevole può capitare, si rischia di peccare un pochino di orgoglio e di presunzione. Questo è un momento in cui l’unico errore che puoi fare è di metterti contro qualcuno, il partner potrebbe rimproverarti perché ritiene che magari tu voglia sempre comandare e dire l’ultima parola. Ci saranno due giornate venerdì e sabato un pochino più pensierose.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Vergine oggi questa luna aiuta la riflessione, voi siete nati per lavorare con la mente. Se andate a controllare e scoprirete che grandi psicologi, psichiatri, studiosi letterati poeti appartengono al segno della vergine, perché per voi la parola è tutto. Persino se finisce un amore non è tanto il sentimento a mancare ma volete avere la spiegazione di perché si è arrivati ad una conclusione così triste.

Paolo Fox oroscopo 7 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Bilancia mi piace il cielo fino a giovedì, anche se devo dire che state navigando a vista, perché questo è un momento che comporta diversi dubbi sul lavoro. E’ chiaro che poi ognuno ha il proprio oroscopo, c’è chi deve partire da zero, c’è chi invece sta aspettando una chiamata che non arriva. Come se in questo periodo tutto pesasse un po’ di più, e allora è normale che voi stiate cercando di non affaticarvi, magari anche di vivere serate e giornate spensierate.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Lo scorpione potrà dare il meglio di sé tra venerdì e sabato, quando la luna toccherà il segno, poi avremo dal 18 un oroscopo importante. Insomma questo sembrerebbe il mese delle svolte negli incontri e alcuni scorpione più navigati, che magari non vogliono più vivere situazioni complesse. Hanno pensato che tutto sommato l’amore può essere anche vissuto in maniera leggiadra, è vero. Lo scorpione cerca l’amore per la vita ma se questo non è possibile perché non accompagnarsi a qualche simpatica amicizia

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Cari sagittario, bisogna abituarsi all’idea di un amore che è in revisione. Le ipotesi che si possono fare sono tante, c’è anche chi ha chiuso una storia mentre chi si è sposato o da poco convive, deve abituarsi all’idea di appartenere a qualcuno, cosa strana per un amante della libertà. Anche dopo una storia vissuta dopo tanti anni in maniera ufficiosa, è difficile per un sagittario accettare una stabilità imposta da regole che sono lontane dalla passione.

Paolo Fox oroscopo 7 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Capricorno questa giornata è piena di pensieri, sei una persona ambiziosa ma di recente qualcosa ti ha spiazzato. In un quadro generale un po’ pesante devi trovare giuste prospettive. Non è un periodo semplice, ci sono delle giornate in cui arriverà l’idea giusta, quante volte il capricorno nella vita si trova a ripartire da zero

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Acquario puntiamo su queste giornate fino a giovedì, perché da stasera ci sarà qualcosa di più. In questo oroscopo Venere aiuta sempre i rapporti interpersonali e la voglia di amare, di fare incontri, potrebbero essere anche di tipo trasgressivo, perché ricordo che il segno dell’acquario in amore non ama la solita vita. Le minestre riscaldate non piacciono ad un segno che vuole sempre sperimentare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Pesci vi chiedo una giornata di pazienza, da domani va meglio, poi venerdì sarà una giornata importante, e chiedo cautela soprattutto a coloro che già ieri hanno visto che qualcosa non è andato per il verso giusto. Già lunedì c’è stato un problema. In realtà la vita sentimentale resta confusa, persino per coloro che hanno una storia fissa

