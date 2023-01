Paolo Fox oroscopo 6 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 6 gennaio 2023

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questo mese parte bene come d’altronde questo nuovo anno che comporterà sicuramente qualche cambiamento, oppure un’attenta revisione di tutto. Con queste stelle è chiaro che qualcosa va cambiato nel lavoro, oppure hai iniziato da poco un progetto, alcuni potrebbero pensare a una nuova attività. In compagnia di un socio si possono fare progetti importanti, continuare un programma con chi al momento sembra essere la persona giusta.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Stelle ancora un po’ conflittuali, qui non si parla tanto delle questioni di lavoro che oltretutto avranno un miglioramento graduale, con un picco massimo per maggio. Ma c’è qualche disturbo che riguarda la vita sentimentale, nella migliore delle ipotesi la lontananza fisica o psicologica dal partner. Ma ricordo che se c’è stata una separazione adesso è un pochino difficile ritrovare un accordo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Gli ultimi mesi non sono stati molto intriganti per il lavoro, anzi, potresti anche avere deciso di non proseguire un certo progetto. A questa fase di stasi, fastidiosa, si contrappone, però, un momento delizioso per quanto riguarda gli incontri e l’amore, per qualcuno scelte importanti, cambiamenti che porteranno fortuna, cambio di ruolo di gruppo

Paolo Fox oroscopo 6 gennaio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sei un tipo forte, persona dotata di un’immaginazione speciale che in questi giorni viene addirittura valorizzata da queste stelle, ora Venere non è più contraria. Credo che dicembre abbia portato troppa confusione nella tua vita, da un fermo a una rinuncia, ora tutto è da dimenticare.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vorresti vendicarti di un torto subito, ma ne vale la pena? Se ti sei sentito messo da parte, uno contro tutti. E’ normale che ora tu non sappia se affrontare ancora la battaglia oppure rinunciare. In realtà sei un combattente, quindi non te la senti proprio di battere in ritirata. Se hai aperto una causa o se sei in attesa di soldi. Se hai pensato a un accordo, avrai notato che ultimamente si è bloccato tutto.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sta per arrivare un momento di buon successo, questo può essere un periodo utile per farti venire in mente una buona idea nell’ambito del lavoro oppure per vivere una bella emozione. Per avvicinare una persona che ti piace, sono stelle comprensive, facili da gestire. Interessanti le emozioni, sono belle anche perché in questo periodo i single hanno più coraggio.

Paolo Fox oroscopo 6 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non sono pochi quelli che hanno trascorso un periodo complesso, nei casi più difficili addirittura dall’estate del 2022. La paura che si presentino momenti no deve essere superata, inoltre questo mese di gennaio porta un bellissimo aspetto di Venere che permette anche un recupero dei sentimenti

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Senti che qualcosa non ti va più bene, da una parte vorresti impegnarti, fare qualcosa di più, e questa spinta deriva direttamente dal tuo governatore astrale, Marte, che non ti permette mai di gettare la spugna. Ma non ci dimentichiamo che sei anche un segno di acqua, e quindi ogni tanto hai il bisogno di prenderti una pausa di relax, in amore qualche contrasto può nascere.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Hai sempre bisogno di lanciare nuove prospettive, di vivere sempre qualcosa di nuovo e allora via libera ai nuovi progetti che magari costeranno un po’. L’amore è più vicino da raggiungere. Anche questo periodo ti regala una grande voglia di vivere l’amore con grande entusiasmo, con Leone, Ariete, Acquario e Scorpione puoi vivere momenti incantevoli

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): È vero che sei una persona tutta di un pezzo, però bisogna ricordare che anche tu hai un cuore, quindi se per varie ragioni hai dimenticato un sentimento bisogna tentare di recuperarlo, subito. Ci sono decisioni da prendere in vista del 2023! Questo inizio di anno può essere proprio un po’ conflittuale, nessuno ti vieta di agire nei confronti di persone che hanno tradito la tua fiducia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): C’è ancora qualcosa da mettere in chiaro nei rapporti tra parenti, nei rapporti tra le persone che ami di più, e ovviamente. Come al solito, una buona confusione riguarda anche le questioni di carattere finanziario, questo perché l’Acquario vive anche attimi di totale distrazione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Più vanno avanti i giorni e meglio è, anche perché alla fine di questo mese di gennaio Venere entrerà trionfalmente nel tuo segno zodiacale. Ecco perché da qui a breve potrebbe risvegliarsi qualcosa nel lavoro, potrebbe esserci anche una clamorosa svolta personale. A proposito di sentimenti, persino chi ha chiuso una storia pensa a qualcun altro.

