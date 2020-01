Paolo Fox oroscopo 6 gennaio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 6 gennaio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Buona nuova settimana! Ho gia’ spiegato che gli inizi di questo 2020 sono un po’ faticosi, pero’ ho anche detto che ci saranno momenti importanti in primavera e sul finire dell’anno. Quindi, posso dire che il 2020 e’ un anno di progettazione, di costruzione, ma se in questi giorni c’e’ una forte agitazione o qualcosa che non va non mi meraviglio perche’ in effetti ci sono ancora tante situazioni che devi capire, che devi tagliare, che devi organizzare!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questa settimana si apre con la Luna che passa nel tuo segno: sei tra i segni piu’ forti del momento anche se mercoledi ci sara’ un piccolo calo. In generale c’e’ da dire che hai in mente tante cose, e le persone che non ti seguono potrebbero essere scaricate, specialmente in primavera! Si perche’ questo e’ un anno che non consente piu’ di portare avanti le situazioni ambigue, questo vale sia per il lavoro e per l’amore. Quindi, se sei precario in amore, devi cercare le risposte se qualcuno sta giocando da troppo tempo con te, potresti non amare piu’ questo gioco e interromperlo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sono stelle importanti per una settimana di grande auspicio! Tra questo lunedi e mercoledi la Luna entrera’ anche nel tuo segno e sara’ in buon aspetto a Venere, quindi possiamo dire che il valore della famiglia e dei figli conta piu’ di tutto! Chi non ha un amore, in questi giorni ha una grande voglia di trovarne uno. Dal punto di vista professionale e delle spese, invece, fino a Novembre c’e’ stata la crisi e c’e’ ancora adesso!

Paolo Fox oroscopo 6 gennaio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ti trovi ancora in una condizione un po’ di disagio e di provvisorieta’: per quanto riguarda le questioni di lavoro, lo sanno tutti che tu calcoli sempre le cose: ma cio’ che stai facendo adesso e’ probabile che cambi entro pochi mesi. Devi consolidare un’azienda o fare cambiamenti importanti. Non e’ un oroscopo negativo ma conoscendoti, data la tua vulnerabilita’ e suscettibilita’, e’ probabile che di recente tu abbia perso le staffe, o che tu sia stato pagato poco.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ti trovi in una condizione di stress piuttosto forte. Sara’ che stai gia’ pensando alla ripresa lavorativa oppure che puoi trovare persone contro di te. Guai mettersi contro un Leone, soprattutto in amore, perche’ proprio a livello sentimentale potresti sentirti troppo caustico, nervoso, agitato, mentre gia’ da mercoledi le cose andranno meglio!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questo e’ un momento importante ma anche molto stressante. Fra martedi e mercoledi si sentira’ il peso delle responsabilita’, tensioni, forse anche delle mancate o ritardate risposte. Pero’ ho gia’ spiegato che questo segno dara’ filo da torcere ai propri nemici nel 2020 e quindi abbiamo un oroscopo importante proprio per le relazioni con gli altri. A volte ti senti in balia delle emozioni del momento: ma non temere perche’ presto arriveranno maggiori certezze.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ti trovi in una condizione di stress emotivo e di forte tensione: e’ come se ogni giorno andassi al lavoro o entrasse in casa ripetendo a te stesso: ‘non devo arrabbiarmi, devo farvi scivolare le cose addosso’. Se consideriamo il fatto che in questo periodo, e soprattutto a Dicembre scorso, sei stato in pena per una persona di famiglia, posso dire che il quadro generale e’ un po’ faticoso e forse alcuni progetti non saranno attuabili prima della prossima primavera.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Devi risolvere qualche piccolo problema nato alla fine di Dicembre. Ricordo, tra l’altro, che le giornate tra il 28 e il 31 hanno creato qualche difficolta’. Attenzione anche alle questioni di carattere fisico, perche’ a volte sei distratto o magari fai le cose di corsa e questo puo’ compromettere una certa stabilita’. Questa giornata e’ abbastanza tranquilla: posso dire che in questa settimana dovrai solamente stare attento alle tensioni d’amore tra sabato e domenica.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): L’eta’ non e’ importante: ho ricordato piu’ volte che non e’ mai il caso di chiederti quanti anni hai, anche se la maggioranza non avrebbe nessun problema a rispondere la verita’! In realta’ pensi che certe cose non si misurino anagraficamente ma a livello di esperienza. Quindi, piu’ che altro dovremmo chiederti quanti incontri hai fatto, quante citta’ hai visto, allora avremo la reale dimensione di questo segno che vive di esperienze e vuole anche relazionarsi agli altri in maniera sempre molto curiosa.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): E’ arrivato il momento di farci sentire: abbiamo un grande cielo per quasi tutta la settimana, solo giovedi ci sara’ un piccolo calo. Tra questo lunedi e mercoledi parlare sembra piu’ facile. Solitamente vuoi amministrare tutto da solo: ricordo che la solitudine per te non e’ un peso, non vuol dire stare in eremitaggio perenne! Anche se, ti capita di stare solo anche quando stai in mezzo alla gente, perche’ hai un tuo modo di riflettere, di fare e di pensare che spesso neanche viene capito.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti trovi in una condizione di stress e ultimamente potresti avere involontariamente vissuto polemiche. Ci sono tensioni che riguardano anche l’amore: e qui ricordo che tu hai sempre bisogno di avere persone creative e progettuali al tuo fianco, che avanzino assieme a te in ogni idea e in ogni cambiamento che proponi. Se c’e’ qualcuno che demolisce tutto quello che pensi oppure ti fa cadere le braccia, e’ inevitabile che tu sia stanco. Questa giornata porta un po’ di nervosismo!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le stelle di questo lunedi invitano a guardare il futuro con grande interesse. So che la natura e’ un po’ malinconica, a volte troppo romantica, ma questo non devi farti ricadere in errori fatti nel passato e soprattutto indica la necessita’ di investire sul futuro perche’ ci possono essere buone risorse. Quando abbiamo certi pianeti dalla nostra parte, ad esempio a breve Venere sara’ nel tuo segno, possono capitare delle persone da frequentare ma anche tipi non proprio consigliabili!

