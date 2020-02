Paolo Fox oroscopo 6 febbraio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 6 febbraio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Giornata interessante! Ti trovi ad un bivio, nel senso che ora devi fare scelte importanti. Se fino a qualche settimana fa tutto sembrava difficile da gestire, da risolvere, adesso c’è qualche sorpresa in più. Solo oggi e venerdì dovrai tenere testa a qualche insoddisfazione!

Toro (21 aprile – 20 maggio): In queste 48 ore si aprono le prospettive di un periodo interessante, anche se annuncio un weekend di piccoli conflitti. In realtà questa prima parte del 2020 è molto importante per il tuo segno. Bisogna mettersi d’accordo su qualcosa o forse ci sono dei problemi finanziari o personali da risolvere.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): E’ inutile accelerare i tempi perché molte delle cose che stai realizzando ora, non prenderanno quota prima della fine di Marzo. E’ una cosa che sto ripetendo da tempo e che leggi anche nelle mie previsioni 2020. Questa è una settimana di attesa riguardo alle buone novità che riguarderanno l’amore. Chi ha già una storia la potenzia! Da domani, via libera alle riconciliazioni!

Paolo Fox oroscopo 6 febbraio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Per il lavoro ci vuole prudenza e pazienza! Potresti avere detto no ad una proposta, oppure trovarti in un vortice da cui è difficile uscire. In certi casi sarà necessario scaricare qualche responsabilità per sentirti più libero di agire. Per quanto riguarda i sentimenti, doppia prudenza!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Se nella tua vita c’è una persona di riferimento, se in questi giorni vuoi vivere qualcosa di bello, tieni conto che nel weekend ci saranno tante stelle a favore! Diverso il discorso nell’ambito del lavoro, dove o esci da una crisi oppure devi risolvere troppi problemi!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Anche se un progetto all’inizio sembra non funzionare, ci saranno grandi novità entro sabato! Quindi non devi avere paura se per caso ultimamente ci sono stati piccoli problemi. Al momento il lavoro conta più dell’amore, ma già dalla prossima settimana gli obiettivi cambieranno!

Paolo Fox oroscopo 6 febbraio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Al momento non sei così tranquillo. Avere Giove e Saturno contrari significa che anche se stai facendo cose importanti prima o poi sarà necessario un cambiamento. Oppure che tra Aprile e Giugno sarà da ridiscutere un contratto. Cerca di essere cauto! E’ comunque una bella settimana per rapportarti agli altri in maniera più positiva!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sono giornate importanti per migliorare i rapporti con gli altri. L’emotività è forte, ma il fatto di prendere tutto un po’ di petto non è una cosa buona! Ecco perché, nonostante ci sia stata una liberazione ed in questi giorni tu sia più sereno, restano ancora delle dispute da risolvere!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Questa parte centrale della settimana risulta un po’ faticosa, nervosa, posso dire anche ‘arrugginita’! Ma da domani parte un grande recupero: nel prossimo weekend, infatti, sarà possibile un rilancio generale in tutta la vita. Posso pensare che con Venere favorevole proprio da domani, anche tu possa fare una dichiarazione d’amore. Preparati ad un fine settimana piuttosto caldo!

Paolo Fox oroscopo 6 febbraio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Cerca di limitare il tuo raggio d’azione. Alcuni di voi hanno progetti ed idee molto importanti nella loro mente, che in questo periodo vogliono portare avanti con grande forza. C’è da dire, però, che fino a domani non riuscirai ad avere il quadro generale di una situazione comunque positiva e corroborante.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Con il partner giusto al proprio fianco si potrebbero fare scelte ‘a lunga scadenza’. Le uniche giornate un po’ pesanti della settimana saranno quelle di sabato e domenica. Cerca di recuperare qualcosa a livello fisico, perché la stanchezza è l’unica cattiva consigliera del periodo!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Giornata sotto tono, stancante. Assieme al segno dello Scorpione, sei uno dei segni più sotto pressione. Fortunatamente, nelle prossime ore, potrai parlare in maniera più chiara e vivere le emozioni più nel profondo!

