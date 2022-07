Paolo Fox oroscopo 5 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 5 luglio 2022

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La vostra tranquillità interiore attira le persone che confidano spontaneamente in voi. I vostri livelli di energia in aumento vi aiuteranno ad agire in modo costruttivo. Non esauritevi invano. Oggi troverete le migliori occasioni per sbocciare rompendo le tradizioni

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vostra filosofia vi rende più flessibili con gli altri e il buon umore è all’ordine del giorno! La vostra tranquillità interiore vi permetterà di riacquistare sicurezza e vitalità. A lungo termine, il riposo vi gioverà.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Se riuscite a superare la vostra irruenza e a controllare i vostri impulsi frenetici, tutto andrà bene. Siete più forti di quanto pensiate, ma i dubbi senza fondamento vi trattengono. Avete un maggior senso di responsabilità, perché il vostro atteggiamento verso le prospettive future è più maturo. Continuate così

Paolo Fox oroscopo 5 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Siete più impulsivi del solito. Evitate gli sport estremi e le discussioni burrascose. Siete più a vostro agio con voi stessi e riuscire ad ascoltare meglio le vostre esigenze. Avete bisogno di bere più liquidi e di adottare una dieta più leggera.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Permettete ai vostri interlocutori di parlare senza interromperli. Sarete sorpresi delle loro reazioni! Una sensazione di stanchezza ostacola le vostre attività, ma la causa è insita nella vostra alimentazione. Una carenza di vitamina ne è anche la causa.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Se avete cercato di cambiare il vostro stile di vita, le porte si aprono nella giusta direzione, quindi dimenticate le esitazioni. Il modo migliore di sentirsi più a vostro agio con voi stessi sarà l’attività fisica, quindi praticate qualche esercizio.

Paolo Fox oroscopo 5 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La vostra estrema sensibilità vi spinge verso i vostri simili. Non ascoltate le opinioni che vi circondano, meglio andare dal medico ed evitare cattivi consigli. Fate bene a confrontare con il passato per fare un bilancio. Ma non soffermatevi troppo su un sentimento di colpevolezza

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avrete modo di dimostrare il vostro talento da mediatori in un conflitto tra chi vi circonda. Siete in buona forma, siete quasi elettrici perché avete represso alcuni bisogni. Concedete del tempo alla vostra vita privata.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete ancora più socievoli, il che vi offrirà delle nuove situazioni propizie. La vostra distrazione vi rende maldestri, quindi fate attenzione ai movimenti bruschi. Rimanete concentrati su quello fate per evitarli.

Paolo Fox oroscopo 5 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Buone notizie all’orizzonte, l’atmosfera di oggi non farà che aumentare la vostra fiducia. Approfittate della relativa calma di oggi per pensare realmente a cosa manca nella vostra dieta.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarete ammirati per il vostro spirito – nessuno sarà in grado di dirvi di no! Siate pazienti, però, non tutti saranno in grado di mantenere il ritmo. Prestate attenzione al fegato e agli eccessi in tavola.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avrete più facilità a pensare profondamente alle vostre speranze e ai vostri sogni. Vi sentirete bene con voi stessi, in armonia con i vostri valori e più attenti ai bisogni del vostro corpo – continuate così!

PAOLO FOX OROSCOPO 4 LUGLIO 2022