Paolo Fox oroscopo 5 febbraio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questo mese di Febbraio e’ partito in maniera molto strana per te: continuo a credere che entro primavera tu riceva belle soddisfazioni ma posso dire che ci sono delle afflizioni, dei momenti di disagio. D’altronde, immagina che dopo un periodo di fermo improvvisamente tutto si muove: e’ chiaro che anche tu devi iniziare a gestire la tua vita in maniera dinamica, diversa dal passato. E probabilmente ti sei anche dimenticato come si fa! In amore sara’ interessante il periodo che parte da sabato, e piu’ avanti vedremo che questa Venere potrebbe portare sorprese verso meta’ mese!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei molto nervoso in questa giornata che non pare del tutto tranquilla! Qui bisogna capire se sei tu che prendi tutto un po’ troppo di petto o se ci sono persone attorno a te che rischiano di farti arrabbiare. Il consiglio che devo darti, in amore e sul lavoro, e’ quello di essere cauto: magari non e’ nulla di grave, magari non sei cosi arrabbiato, pero’ dentro di te c’e’ un’incertezza che va dominata.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Questo e’ un momento importante: avere forti pianeti favorevoli anche al settore delle idee e delle collaborazioni e’ molto utile, perche’ magari in ‘smartworking’, magari semplicemente a livello virtuale, in questo periodo puoi costruire una serie di alleanze, di contatti che saranno importanti per il tuo futuro.

Paolo Fox oroscopo 5 febbraio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dopo un inizio di settimana abbastanza difficile o comunque rallentato, ti avvi verso 48 ore buone, anche se c’e’ ancora qualche piccolo tormento. Giovedi sara’ una giornata efficace e lo sara’ anche venerdi, quindi direi di iniziare a fare dei progetti! Incontri favoriti nei prossimi tre giorni. Non ci dimentichiamo che c’e’ ancora tanto da costruire e ricostruire, e Marzo sara’ un mese di chiamate e di importanti novita’ che arrivano anche da lontano!

Leone (23 luglio – 23 agosto): In certe giornate puoi diventare intollerante! Sei una persona molto orgogliosa, poco disposta a scendere a compromessi. Hai a che fare con persone che non si sono comportati bene con te ma sei troppo forte per ammettere di essere stato messo da parte. Quindi, evidentemente in queste 48 ore sara’ utile una pausa di riflessione

Vergine (24 agosto – 22 settembre): E’ noto che le persone del tuo segno vivano i rapporti sentimentali e lavorativi soprattutto con la mente. Mi spiego meglio: quando conosci una persona la vuoi in qualche modo identificare perche’ ritieni che conoscendo la personalita’ di chi ti sta accanto tu possa avere dei vantaggi. Tuttavia adesso non basta conoscere gli altri perche’ ci sono situazioni talmente caotiche che nonostante tu abbia una logica ferrea, una stabilita’ che tutti ti riconoscono, e’ difficile arrivare ad un compromesso o ad una soluzione.

Paolo Fox oroscopo 5 febbraio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei forte, questo e’ un cielo che mi piace! Nonostante tu sia spesso vittima di qualche incertezza, di piccole ansie, vorrei che tu le allontanassi! In amore ci sono sempre delle grandi fragilita’ anche perche’ idealmente sei sempre alla ricerca dell’amore perfetto, del matrimonio, della convivenza, della coppia per sempre

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Direi di prendere le cose con molta prudenza perche’ poi guardando le stelle di giovedi va un po’ meglio. In generale posso dire che le prime due settimane di Febbraio porteranno momenti di forte tensione in famiglia e sul lavoro, ed e’ particolarmente vero quello che dico per tutti quelli che gia’ a Dicembre e Gennaio avevano parecchi conti in sospeso.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non perdere di vista il desiderio di avventura che possiedi innato! Avventura non vuol dire per forza tradimento, non vuol dire per forza esperienze al limite, ma semplicemente nutrire le proprie curiosita’! Ecco, questo e’ cio’ che devi fare in questo momento, devi assolutamente uscire da un passato noioso! Se c’e’ una cosa che non sopporti e’ la noia, i rapporti troppo uguali al giorno prima.

Paolo Fox oroscopo 5 febbraio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei pronto anche a buttare all’aria le regole! E’ un momento in cui puoi vincere una sfida e comunque metterti in gioco: la cosa piu’ importante al momento e’ fare quello che desideri. Ricordo che hai attraversato un 2020 pesante ma anche importante, ed ora e’ probabile che tu prenda una pausa di riflessione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti trovo un po’ scosso! E quest’agitazione si nota con certe distrazioni che potranno capitare in maniera particolare in queste 48 ore. Quindi, attento a dove metti le chiavi, attento a dove metti il portafogli, attento che qualcuno non crei dei problemi nella tua vita. C’e’ un certo disagio che bisogna cercare di superare e probabilmente ci sono anche alcune tensioni nei rapporti con gli altri.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): A volte ti rendi conto di avere bisogno di una persona forte al tuo fianco, in altri momenti invece pensi che una persona troppo forte possa limitare il tuo raggio d’azione e la tua fantasia. Quindi, non escludo che in queste 48 ore tu voglia riprenderti i tuoi spazi: magari potresti anche raccontare una piccola ed innocente bugia per stare da solo oppure per allontanare qualche persona che pur essendo importante nella tua vita, ora potrebbe apparirti seccante!

