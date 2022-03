Paolo Fox oroscopo 4 marzo 2022: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): il segno zodiacale dell’ariete può stupire giorno dopo giorno come ho già spiegato ieri che la fase di rabbia generata dal fatto che le cose non andavano bene adesso sta passando. E quindi questa aggressività che è stata mal riposta diventa energia utile per iniziare a fare qualcosa di nuovo. L’energia mentale torna ma anche quella sentimentale anche se ancora non abbiamo il cielo liberatorio di marzo

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questo momento il segno zodiacale del toro sente che ci sono forti pressioni dall’esterno potrebbero essere pressioni di tipo familiare potrebbero essere anche delle tensioni che riguardano il lavoro. Fino a qualche tempo fa non ti preoccupavi troppo per il tuo futuro ma adesso ci sono piccole divergenze

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il segno dei gemelli può vincere ogni sfida proprio questa settimana, da domani pomeriggio fino a venerdì ci sarà un momento di lieve calo. Ma io considero in questo periodo anche i momenti difficili estremamente stimolanti

Paolo Fox oroscopo 4 marzo 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il segno del cancro mai come in questo periodo ha una grande voglia di risvegliare gli istinti più importanti. Ad esempio l’istinto ad amare che è stato quasi bloccato per paura di eventi negativi

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non vorrei che oggi i nati sotto il segno del leone si ritrovassero a fare più cose di quelle che avevano previsto e magari anche si trovassero ad essere stanchi già dal mattino. Tu vuoi sempre metterti alla prova sai che la sfida nella tua vita è un punto di riferimento

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il segno zodiacale della vergine in questa giornata è certamente più forte ma c’è qualcuno che sta attentando alla tua tranquillità. Attenzione perché potrebbero tornare nelle discussioni anche per delle frasi che hai detto o hai scritto

Paolo Fox oroscopo 4 marzo 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Vorrei ricordare al segno della bilancia che il peggio è passato ora bisogna capire però quanti compromessi hai dovuto accettare sul lavoro. In amore per arrivare fino ad oggi e credo che negli ultimi tre mesi chi più chi meno quasi tutti abbiano dovuto affrontare uno scoglio o superare un fastidio

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Nello scorpione c’è una luna importante c’è un sole importante. Ma tu senti che qualcosa ti sfugge forse non sei tanto tu in prima persona ad avere problemi quanto sono le persone che hai attorno che non riescono a farti stare tranquillo

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ho già annunciato ieri l’arrivo da domani della luna attiva. Quindi questa parte centrale della settimana per il Sagittario soprattutto tra mercoledì e venerdì sarà molto interessante. A questo punto se tu hai una voglia di amare se c’è un incontro da qualche modo programmare nel corso dei prossimi giorni non metterti in un angolo

Paolo Fox oroscopo 4 marzo 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questo oroscopo per il capricorno non è difficile però c’è una grande differenza con i mesi di dicembre e gennaio. Perché in quei mesi sembrava che più o meno tutto fosse consolidato tranquillo mentre adesso c’è da discutere e da rivedere alcune cose

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Acquario abbastanza agitato in questo periodo, tra l’altro proprio questa giornata potrebbe portare troppa fatica. Ripeto sempre che non metto in discussione la capacità dell’acquario di fare grandi cose. La possibilità di vincere una sfida ma per ora è proprio dal punto di vista fisico che ci sono a volte dei problemi

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ritengo molto promettente questo oroscopo per i nati sotto il segno dei pesci. E’ vero che ci sono sempre ripensamenti e questo segno zodiacale ha una sensibilità superiore alla media però se non si sta troppo a guardare il dettaglio e non si scende troppo nei particolari va meglio

