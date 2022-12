Paolo Fox oroscopo 4 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 4 dicembre 2022

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Giornate importanti per risvegliare le passioni più belle, se senti dentro di te rabbia o nervosismo non è una cosa negativa. Adesso anche se ci sono delle intolleranze puoi utilizzare la molla dell’insoddisfazione per liberarti, ribellarti, cercare di migliorare tutto quello che ti circonda, spazzare via ambiguità e situazioni che non devono più far parte della tua vita. E poi non ci dimentichiamo che venerdì e sabato la Luna sarà nel tuo segno zodiacale.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Bene puntare sulla giornata di domenica, dalla prossima settimana lentamente i pianeti iniziano a formare aspetti migliori, e quindi immagino che tutti coloro che hanno vissuto male gli ultimi mesi possano ritrovare un po’ di tranquillità. Se c’è una persona che crea problemi la si potrà mettere in un angolo e dal 6 dicembre sarà più facile parlare d’amore ma anche ritrovare un po’ di serenità interiore.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Come ho spiegato anche negli ultimi giorni, la confusione regna sovrana e questa agitazione confina con la rabbia di aver perso qualcosa, di essere rimasti bloccati per vari motivi. Chi ha dovuto effettuare una sosta giustificata non è preoccupato, ma c’è anche chi si è dovuto allontanare da un’attività per un piccolo scandalo, un’incomprensione, ed è molto agitato.

Paolo Fox oroscopo 4 dicembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Se ci sono stati contrasti in amore bisogna cercare di risolverli, venerdì e sabato saranno infatti delle giornate in cui le coppie che hanno vissuto dei problemi dovranno confrontarsi in maniera diretta. A volte alcune incomprensioni nascono per colpa di una lontananza che può essere fisica o psicologica, non sempre queste distanze sono attribuibili alla mancanza di amore. Considerando la mole di lavoro e di responsabilità recenti è probabile che molti nati Cancro non abbiano avuto tempo per dedicarsi alle relazioni in maniera esaustiva.

Leone (23 luglio – 23 agosto): A te piace vincere e sei una persona che porta energia a tutti. Penso che questo sia un momento in cui hai una grande capacità di azione, e un grande desiderio di vivere l’amore in maniera diretta, senza filtri. Il mese di novembre è stato complesso da affrontare, c’è stato un momento in cui a livello sentimentale hai avuto un problema, oppure hai perso un riferimento importante. Ma come ho spiegato più volte anche i problemi hanno il potere di rafforzarti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): È come se in questi giorni ti dovessi riprendere da un piccolo problema o fossi in una sorta di «convalescenza astrale» da superare per stare meglio. Avrai notato infatti che da un paio di settimane le cose sono andate un po’ a rilento, o perché tu stesso hai dovuto affrontare problemi fisici. O ti sei trovato a combattere contro persone arroganti, che hanno fatto qualcosa di sbagliato alle tue spalle.

Paolo Fox oroscopo 4 dicembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ti aspetta un dicembre piuttosto impegnativo ma di recupero per quanto riguarda le questioni di carattere professionale. Sarà capitato nel corso degli ultimi giorni di vivere dei conflitti, di sentirsi un po’ fuori forma, anche di avere vissuto una piccola agitazione che adesso può essere superata. Nonostante tu abbia una grande forza in più attenzione in questi giorni a non prendertela per motivi banali.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Queste sono giornate importanti per raggiungere un grande scopo e dicembre sarà un mese di rilievo. Dal 6 avremo anche una bella posizione di Venere, quindi immagino che non siano pochi i nati del segno che entro fine anno vorranno fare chiarezza e gestire con attenzione alcune questioni poco chiare. Anche i sentimenti possono rinascere, e mi riferisco a coloro che hanno da poco un’amicizia o vissuto un’emozione particolare.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Nonostante qualche piccolo tormento e fastidio si va avanti, questa non è una giornata tesa come quella di domani, quindi permette di organizzare meglio le cose. C’è chi, nel giro di poche settimane, potrà assumere una nuova mansione, ritrovare un ruolo di comando. Questo periodo di recupero sembrava impossibile da vivere a settembre, mese che ha tolto sicurezze. Ma avevo spiegato che non avremmo dovuto aspettare a lungo per ritrovare un po’ di tranquillità.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ti avviso che nei prossimi giorni avremo un cielo un po’ più stancante, avrai notato che gli ultimi weekend sono stati piuttosto complessi da affrontare. Sei arrivato al venerdì con una sorta di forte tensione addosso e con la necessità di liberarti di un peso. Sono troppe le problematiche che stai affrontando, o sulle tue spalle sono state caricate eccessive responsabilità

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Molti i pianeti favorevoli in questo momento, e come se la tua fantasia si liberasse, avresti bisogno di maggiori conferme anche in amore. Un cielo importante anche per rivalersi di qualche torto subito. La cosa più importante da fare sarebbe quella di tornare a essere un pochino più realisti, perché spesso le tue idee originali, ambiziose, fuori da ogni regola, possono essere difficili da realizzare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Dalla prossima settimana avrà le idee più chiare anche perché ritengo che da una decina di giorni tu abbia vissuto preoccupazioni e un’agitazione eccessiva causata da persone o situazioni che hanno creato disagi. Se un progetto o un programma non funzionano bisognerà parlarne ed entro il 6 dicembre se possibile. Non devi preoccuparti se qualcosa si chiude, perché il prossimo sarà un anno di grande evoluzione.

