Paolo Fox oroscopo 31 gennaio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 31 gennaio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa giornata e’ una giornata di introduzione ad un fine settimana interessante. So che ci sono tanti problemi e naturalmente siamo tutti piuttosto afflitti dalla realta’ legata al quotidiano, pero’ bisogna dire che l’astrologia studia i segni che possono farcela e che nonostante tutto hanno una grande carica di vitalita’. Nonostante i mille impedimenti, continuo a credere che tra Febbraio e Marzo potrai certamente ‘riscuotere’ qualcosa, una piccola dose di fortuna, qualche novita’.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Bisogna dire che in questo momento siete particolarmente e soggetti a momenti di irascibilita’ e nervosismo. Ecco perche’ vi consiglio di non fare cose azzardate e soprattutto di non mettervi dalla parte del torto pur avendo ragione, cosa che puo’ capitare perche’ si puo’ dire che in questi giorni siete particolarmente intransigenti. In amore, doppia prudenza!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Puoi contare su un venerdi importante. Io metto l’accento sul mese di Febbraio: certo, bisogna essere sempre molto razionali e con i piedi per terra quando si valutano le stelle, ed e’ chiaro che in due settimane non puo’ cambiare la vita, pero’ tutti quelli che hanno avuto un fastidio, un problema anche personale piuttosto importante, al massimo entro il giorno 10 del prossimo mese potranno uscirne fuori.

Paolo Fox oroscopo 31 gennaio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questo fine settimana potrai essere molto piu’ disponibile in amore! E credo che questa disponibilita’ sara’ ancora maggiore nei mesi di Febbraio e Marzo. Quindi, se c’e’ una persona che ti interessa, se in questi giorni vuoi portare avanti un discorso d’amore, arriva il nulla osta da queste stelle che permettono qualcosa di piu’ anche dal punto di vista fisico. I prossimi tre giorni sono decisamente migliori!

Leone (23 luglio – 23 agosto): La Luna e’ nel tuo segno: si sente che c’e’ una grande energia ma anche tanta rabbia! In realta’ sono pochi quelli che riescono a vivere questo periodo senza dover rispondere ad attacchi e critiche. Quello che ho scritto sul mio libro e che ho detto anche nelle previsioni generali di questo 2021 e’ che si parte in maniera piuttosto pesante, con forti conflitti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Puoi sempre contare sulla forza delle stelle ma anche sulla forza dell’intelletto: e’ vero che razionalizzare l’amore non e’ la cosa piu’ giusta da fare, ma a volte quando bisogna fare scelte drastiche e capire come sta andando un rapporto, e’ importante anche usare la logica! In ogni modo, in questo fine settimana l’amore puo’ tornare protagonista.

Paolo Fox oroscopo 31 gennaio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Voglio ricordare a tutti che ci sono novita’, soprattutto per quelli che sono rimasti fermi nel 2020 oppure erano in attesa di un’identita’ lavorativa o anche di una maggiore serenita’ psicologica. Entro il 10 Febbraio avremo ottime stelle

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In questa giornata senti una forte agitazione addosso: e’ probabile che ci siano anche piccole arrabbiature causate da malintesi banali. Ad esempio, se vuoi fare qualcosa cerca di mettere parecchia attenzione in quello che fai, altrimenti c’e’ il rischio di sbagliare. Vorrei ricordare che questa e’ una giornata ‘isolata’, perche’ sabato e domenica andra’ meglio, almeno fisicamente!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In questi giorni puoi contare su un ‘ripristino’ di certe emozioni: questa e’ la cosa piu’ importante da dire, la cosa piu’ importante da segnalare, perche’ le emozioni sono tutto nella vita! Poi quando ti senti stimolato a fare diventi anche molto curioso. Dovresti avere notato che e’ tornata la voglia di mettersi in gioco, cosa che di questi tempi l’anno scorso non c’era. Ben vengano questa novita’ che possono riguardare anche l’amore: Febbraio sara’ un mese di buoni contatti!

Paolo Fox oroscopo 31 gennaio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Weekend in crescita! Tra questo venerdi e domenica potrai contare su buone risorse: sono tre giorni aiutano anche a recuperare un po’ di emozioni positive! Vorrei che l’amore tornasse protagonista ma ti conosco bene e so che quando ti isoli, quando non hai piu’ fiducia in una persona, piano piano perdi colpi bisogna ritrovare tranquillita’. Da questa sera e’ previsto un miglioramento anche per quanto riguarda la forza fisica.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questa giornata puoi essere abbastanza agitato ma voglio dare comunque una buona valutazione generale al tuo oroscopo che presto accogliera’ tanti pianeti nel segno. Ecco perche’ c’e’ questo senso di rivalsa, di cambiamento, pero’ ci saranno anche spese per la manutenzione di una casa oppure spese per quanto riguarda la vita di tutti i giorni. E’ proprio l’aspetto economico che puo’ frenare l’evoluzione di certe idee. E’ un fine settimana molto interessante per le coppie che si vogliono bene.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Dopo un periodo di isolamento che potrebbe essere stato anche causato da qualche malessere psicologico o sentimentale, ora torni a fare cose importanti. Questo fine settimana e’ molto intrigante anche per quanto riguarda le relazioni, gli accordi, le sensazioni che si possono provare. Per esempio, chi ha un’attivita’ in proprio oppure puo’ contare su chiamate, entro pochi giorni avra’ una comunicazione o magari situazioni part-time. Ricorda che il meglio, la situazione piu’ calda, partira’ da fine Maggio.

PAOLO FOX OROSCOPO 30 GENNAIO 2021