Paolo Fox oroscopo 31 dicembre 2019: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 31 dicembre 2019

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sei al centro di profonde riflessioni che riguardano il futuro. Ed ecco perche’ devo parlare di un Capodanno importante, perche’ segnala l’inizio di un 2020 pieno di iniziative, ma anche estremamente fragile perche’ tutto quello che ha in mente e’ in via di risoluzione. Sono tante le questioni in sospeso, i lavori che ancora non hai completato. Anche eventuali compravendite risultano ferme. E tutta questa precarieta’ accumulata negli ultimi tempi genera pensieri! Per cui consiglio di passare un Capodanno sereno tra persone piacevoli.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Quest’ultima giornata dell’anno e’ interessante al punto che ti trovi pronto a fare grandi progetti per il futuro: va detto che per il 2020 hai deciso di mettere punti fermi nella tua vita. Come ho spiegato in altre occasioni, l’unico rischio potrebbe essere quello di non avere troppe persone dalla tua parte! E quindi lo sforzo piu’ grande sara’ quello di convincerle a fare quello che tu desideri. Buon anno!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questa fine d’anno sei molto riflessivo. Gia’ da circa un mese Giove non e’ piu’ opposto ma ha lasciato parecchi fastidi della tua vita a livello sentimentale: chi e’ in coppia da tempo non e’ convinto della fedelta’ e dell’amore del partner, mentre chi ha un lavoro da molti anni deve apportare delle modifiche e tutto questo genera uno stato di lieve agitazione, per cui consiglio di trascorrere questa giornata di Capodanno solo tra persone fidate.

Paolo Fox oroscopo 31 dicembre 2019: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Questi giorni dovrebbero essere vissuti nel piu’ completo relax, altrimenti c’e’ il rischio di andare in escandescenze oppure di vivere un momento di tensione. Posso dire che almeno fino a giovedi sei in uno stato di profonda agitazione che coinvolge anche tutte le persone che hai attorno. La cosa buona e’ che nel 2020 Saturno non sara’ piu’ opposto, anche se non subito ma dalla primavera. Quella precarieta’ che riguarda anche altri segni, come Ariete e Bilancia, sara’ superata anche se a costo di una sfida o di un taglio.

Leone (23 luglio – 23 agosto): O con me o contro di me! E’ molto difficile che le persone del tuo segno accettino una via di mezzo. Nel senso che tu vuoi essere amato oppure rifiutato, le cose devono essere chiare! Detesti le persone ambigue, detesti quelli che ti dimostrano amicizia e poi parlano male di te alle tue spalle. Ed ecco perche’ questo e’ un periodo in cui bisogna soprattutto fare chiarezza eliminando tutto quello che non ti piace. In amore restano parecchie difficolta’.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Tu ami organizzare, ordinare la tua vita. Ma quando ti senti pigro, deleghi agli altri questo compito! Solo che adesso sei proprio tu che devi decidere cosa vuole portare nel prossimo anno e cosa vuoi abbandonare. Le situazioni che non ti interessano piu’ dovranno essere interrotte entro l’estate. C’e’ da dire che ultimamente alcuni hanno avuto problemi familiari oppure hanno vissuto un allontanamento da una persona cara. Posso dire che tutto quello che si e’ chiuso nel 2019 valeva la pena di essere vissuto in maniera definitiva: in altre parole, tutto quello che hai abbandonato, anche se ha portato sofferenza ti ha aiutato a crescere!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il 2019 non ti ha soddisfatto troppo in termini di lavoro: hai fatto cose importanti e concrete ma ritengo che tu sia molto affaticato e che tu non abbia avuto l’aiuto degli altri attorno. Insomma, il successo e’ tuo anche se gli altri cercano di carpirti questa tua capacita’, questa tua prerogativa. Voglio ricordare che in giornate come questa bisogna essere cauti e non aggressivi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Invito tutti a vivere questo Capodanno in maniera tranquilla, serena, anche perche’ abbiamo una Luna favorevole che invece a partire da giovedi potrebbe diventare un po’ pesante da sopportare. Comunque, la prima cosa che bisogna fare adesso e’ ritrovare energia. Questo sara’ piu’ facile gia’ da venerdi visto che Marte non sara’ piu’ nel tuo segno. Non arrabbiarti per questioni da nulla perche’ e’ il momento in cui devi allontanare da te seccatori e tensioni.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In vista del nuovo anno ti sei fatto una promessa, non vuoi piu’ vivere relazioni difficili e incostanti! Ed ecco perche’ tutto quello che e’ inutile potrebbe essere messo al bando. Dal punto di vista emotivo questo Capodanno nasce con qualche dubbio pero’ voglio darti comunque una valutazione positiva perche’ hai talmente tanta voglia di rallegrarti e di passare una fine dell’anno tranquilla che eventuali piccoli problemi dell’ultima ora non ti daranno troppa noia!

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Buone stelle per un Capodanno che si preannuncia interessante. Spero che tu abbia al tuo fianco le persone giuste! Hai tanta voglia di costruire, di amare e tanta voglia di recuperare il tempo perduto. Ora bisogna essere anche lungimiranti e prudenti: per esempio, se hai un attivita’ nuova e se ci sono molti competitori e nemici, e’ normale che tu debba lottare per ottenere. Pero’ in questi giorni puoi trovare uno spunto nuovo. Negli ultimi sei mesi c’e’ stato un taglio definitivo: tu non ami decidere con tante persone attorno, preferisci decidere da solo e uscire fuori dalla confusione. C’e’ voglia di liberarsi di un peso e forse anche di cambiare vita.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Spesso si dice che tu sia un giramondo, una primula rossa. In parte e’ vero, anche perche’ quando si cerca di bloccarti o di legarti, inevitabilmente tenti di scappare! Pero’ il 2020 sara’ un anno che non permettera’ piu’ fughe! Anzi, potresti essere proprio tu a chiedere maggiore stabilita’ in amore e sul lavoro. Intanto pensiamo a queste giornate importanti: Capodanno tranquillo in vista di un 2020 pieno di progetti!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Se c’e’ un po’ di malinconia e’ normale perche’ ogni tanto ami ricordare. Nei ricordi provi emozioni positive ma rivivi anche piccole disfatte, momenti di disagio. Se hai un rimpianto, se nel recente passato pensi di aver fatto un passo sbagliato, se una persona e’ un po’ troppo lontana da te, cerca di liberarti di queste tensioni negative per vivere un Capodanno tranquillo.

PAOLO FOX OROSCOPO 30 DICEMBRE 2019