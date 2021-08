Paolo Fox oroscopo 31 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 31 agosto 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questo cielo ti regala una buona vitalita’. Tra l’altro, nel pomeriggio la Luna tocca anche il settore ‘del lontano’. Ci sara’ una gran voglia di muoversi, probabilmente quelli che hanno un’attivita’ che comporta spostamenti la prossima settimana dovranno iniziare a guardarsi attorno.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Posso dire che con Sole, Mercurio e Marte favorevoli, questo e’ un momento in cui puoi iniziare nuovi progetti. Sembra essere anche scomparsa quella problematica che hai vissuto agli inizi di Luglio che ti ha fatto stare male

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Potresti incontrare l’amore! Questa e’ una domenica che invita a vivere i sentimenti in maniera piu’ completa. Il fatto che la Luna entri nel tuo segno nel corso di questa giornata e che Saturno e Venere siano attivi mi fa pensare che tu abbia una gran voglia di rilassarti, di vivere la vita per quello che e’.

Paolo Fox oroscopo 31 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In generale posso dire che non e’ un periodo fortemente passionale e ci sono alcuni di voi che stanno vivendo delle sensazioni strane. Non dico che stai rifiutando l’amore ma vorresti maggiore comprensione e complicita’.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Prima parte di domenica ancora sottotono ma poi si recupera, anzi nel pomeriggio sarebbe il caso di ritrovare le persone che ti piacciono, di stare con gli amici piu’ cari e soprattutto di vivere l’amore senza impedimenti. Venere parla di emozioni che tornano

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Prima parte di domenica interessante, seconda meta’ sottotono, sara’ che ultimamente ti sei dato tanto da fare. Se hai notato quello che ho detto, ricorda che la seconda parte di questa domenica potrebbe riportare a vivere le stesse tensioni di inizio settimana

Paolo Fox oroscopo 31 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Devi osservare con molta attenzione quel che capita in questa domenica perche’ dal pomeriggio Luna e Venere saranno favorevoli. Tutti quelli che hanno vissuto una grave crisi durante la primavera, che si sono sentiti fermi nell’ambito del lavoro, ora ripartono!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Nella prima parte della giornata sentirai un certo malumore, una certa agitazione. Devo dire che venerdi e sabato sono state giornate un po’ pesanti. Questo non vuol dire per forza che tu abbia litigato ma semplicemente che non sei stato bene. O che magari il caldo di queste ultime settimane puo’ avere provocato anche un calo fisico.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Subito dopo l’ora di pranzo potresti sentire una certa malinconia crescere oppure un gran desiderio di fare polemica! Quindi, cerca di non agitare troppo le acque. Sembra proprio che nei rapporti in famiglia, con i parenti, c’e’ qualcosa che non va.

Paolo Fox oroscopo 31 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): In questi giorni non ti senti completamente coinvolto da un sentimento ma questo non vuol dire che l’amore non ci sia. Penso alle coppie che stanno insieme da tempo. Magari capita di vivere giornate in cui per colpa dell’umore di qualche preoccupazione o addirittura del clima non ci sia la possibilita’ di stare assieme quanto si vorrebbe.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La seconda parte di questa domenica mi piace mentre il risveglio non e’ dei migliori. Probabilmente proprio tu che di solito sei molto attivo ed intraprendente, all’inizio di questa domenica potresti sentirti apatico e desideroso di fare poco.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Cerca di non entrare in collisione con una persona tra il pomeriggio e la serata. E’ probabile che tu sia un po’ arrabbiato, che ci siano persone che giudicano il tuo modo di fare o addirittura che dicono cose non vere. E’ tempo di chiarire quello che non va!

