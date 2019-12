Paolo Fox oroscopo 30 dicembre 2019: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 30 dicembre 2019

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Fervono i preparativi per questo nuovo anno che, come ho spiegato anche nelle previsioni generali, inizia con qualche dubbio. Forse perche’ ci sono situazioni da ridimensionare, perche’ probabilmente sai benissimo che certe cose non possono essere portate avanti come prima. Ma la buona notizia e’ che gia’ da primavera arriveranno buone risorse. E’ possibile che fino a Marzo-Aprile tu non possa dire no ad un certo impegno, anche se vorresti tanto scaricarti di qualche responsabilita’. Ci sono stati dei ritardi nei pagamenti, nelle compravendite. Insomma, la settimana parte con qualche dubbio ma non bisogna lasciarsi coinvolgere da elementi negativi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Si apre una settimana all’insegna delle buone emozioni! Sette giorni senza elementi di disturbo fino ad arrivare a domenica quando la Luna sara’ nel tuo spazio zodiacale! E’ il momento giusto per parlare d’amore, per riservare alle tue emozioni uno spazio piu’ grande di quello che immaginavi poco tempo. Sara’ un Capodanno da vivere in maniera serena e piu’ generosa.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Si apre un periodo di grande riflessione che riguarda la vita lavorativa e le prospettive a livello economico. E’ chiaro che questo discorso varia a seconda dell’eta’: le persone piu’ giovani sono seriamente preoccupate per il proprio futuro! Chi sta per andare in pensione deve semplicemente organizzare qualcosa di costruttivo e di valido. Bisogna dire che gli ultimi due giorni dell’anno sono un pochino pensierosi ed ecco perche’ non saranno pochi quelli che si troveranno ad affrontare qualche piccolo dubbio.

Paolo Fox oroscopo 30 dicembre 2019: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Si apre una settimana piuttosto interessante ma anche un po’ faticosa. Va detto che quest’anno che sta per finire sta trascinando mille dubbi che riguardano l’attivita’ e i soci perche’ tutto si regge in maniera precaria e non e’ affatto facile completare le cose, specie se queste comprendono grandi impegni in casa e in famiglia. Probabilmente, anche se lavori da anni per un’azienda, non sai bene cosa farai da qui a primavera. Cambiamenti in vista.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Questa e’ una settimana ‘vigorosa’! Credo proprio che tu senta dentro di te una forte energia che ti invita a credere di piu’ nel futuro. Vivi una situazione di grande forza anche in vista del futuro. Giovedi e venerdi saranno le giornate migliori! Purtroppo, pero’, Venere e’ opposta e quindi non posso escludere che in amore ci siano piccoli tormenti e questioni da superare. Alcuni di voi potrebbero preferire restare da soli piuttosto che lasciarsi tormentare da terzi!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sappiamo che il 2020 sara’ un anno importante, un anno di riferimento. Posso dire che lunedi e martedi sono giornate valide poi mercoledi (e parzialmente anche giovedi) avremo un calo. Insomma, si parte bene con grandi progetti che devi cercare di realizzare entro la primavera. L’unico lato di preoccupante e di tensione e’ legato a Marte, che da venerdi inizia un transito polemico. Potresti buttare all’aria rapporti che non ti interessano piu’.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): E’ un periodo di grandi riflessioni perche’ avere pianeti come Giove e Saturno dissonanti non vuol dire restare fermi ma significa avere qualche dubbio nelle scelte! E’ un momento in cui anche se si fanno richieste importanti, potresti rispondere no oppure prendere tempo. E questo in amore crea dei problemi, in particolare se le persone attorno a te hanno fretta di arrivare a certe conclusioni.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa nuova settimana porta a un elemento di forza in piu’ nella tua vita perche’ questo 2020 in arrivo, sia pure non senza fatica, sara’ un anno di rilancio e di definizione di questioni che non ti interessa piu’ portare avanti. Infatti, tutti quelli che hanno una soluzione difficile nell’ambito del lavoro, entro primavera potrebbero dire basta. Un primo momento di stop c’e’ stato tra Luglio e Agosto scorsi, e adesso entro primavera dovrai capire cosa portare avanti e cosa no. Cambi di ufficio, di relazioni. In questo fine settimana avremmo qualcosa in piu’ in amore ma dovrai assolutamente parlare chiaro. Ne parlero’ ancora meglio tra sabato e domenica.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei pronto a festeggiare un Capodanno interessante? Devo avvisarti che potrebbe esserci un ritardo o un cambiamento dell’ultimo momento, potresti anche decidere di trascorrerlo in maniera diversa da come avevi programmato inizialmente. A parte qualche vicissitudine del tutto risolvibile, entro mercoledi bisogna fare un grande progetto targato 2020! C’e’ una buona notizia perche’ se manca impeto e capacita’ decisionale, Giove entrando nel tuo segno portera’ grandi vantaggi. Venere e’ in aspetto critico per l’amore e questo puo’ provocare dei dubbi, specie se ci sono due storie in ballo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Grandi progetti per il 2020! Avere Giove e Saturno nel segno e’ un evento epocale: non mi stanchero’ mai di ripetere che il 2020 sara’ un anno in cui vuoi finalmente ottenere dei risultati. E soprattutto, se da anni lavori per un’azienda, vorresti avere un qualcosa di piu’. Se lavori per un’azienda in crisi sarai l’ultimo ad essere messo in discussione. In ogni modo, il 2020 permettera’ di fare qualcosa in piu’. Abbandonare un percorso deficitario sara’ piu’ facile!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Le stelle ti proteggono! In questi giorni hai tanta voglia di riemergere da un periodo difficile o comunque fisicamente piuttosto pesante. La buona notizia e’ che dal punto di vista fisico ti senti meglio. Da venerdi Marte non sara’ piu’ contrario e questo ti aiutera’ per tutto il weekend. Spero che tu abbia riferimenti familiari di un certo peso. Ricordo che il 2020 portera’ Saturno nel segno e questo indica la necessita’ di assumersi grandi responsabilita’.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In questi giorni sei pensieroso, hai in mente tante cose da fare e da portare avanti. In effetti lunedi e martedi sono giornate un po’ sottotono. Piu’ che altro avresti bisogno di riposare un pochino. Il 2020 sara’ un anno importante: tanti hanno gia’ avuto una conferma lavorativa a Dicembre, altri vivranno una grande emozione in vista dei mesi di Febbraio e Marzo. Sei chiamato di nuovo ad essere protagonista nella tua vita, anche se tra fine Gennaio e Febbraio potresti provare un po’ di malinconia.

PAOLO FOX OROSCOPO 29 DICEMBRE 2019