Paolo Fox oroscopo 3 ottobre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 3 ottobre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): E’ una giornata che vede la presenza della Luna nel tuo segno: ecco perche’ non posso non notare una grande ‘verve’, una grande energia, una grande forza che si estendera’ fino alla fine della settimana! Direi di investire quest’energia nei rapporti d’amore, nelle relazioni che ti interessano di piu’, anche perche’ hai davvero bisogno di avere complici attorno.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Puoi contare su una seconda parte di settimana molto interessante: assieme a Gemelli ed Acquario hai una bella spinta! E tra l’altro avremo anche un weekend molto importante per chi vuole convivere, ufficializzare una storia.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In queste 48 ore avrai una bella energia che tra l’altro potra’ essere finalmente spesa per sanare le ferite di giornate come quelle di martedi e mercoledi, che sono state molto pesanti. Chi e’ stato male puo’ recuperare: si parla di malesseri che potrebbero essere legati anche alla confusione.

Paolo Fox oroscopo 3 ottobre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sei molto provato! In queste 48 ore potrebbe nascere qualche piccolo fastidio, anche per motivi banali. Quando ti senti messo da parte, quando senti che alcune persone non sono sincere conte, li per li dici che non te ne importa nulla poi pero’ stai male!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ti trovo piuttosto soddisfatto delle tue azioni e anche piuttosto combattivo! In queste 48 ore avremo un oroscopo importante; cerca di chiarire questioni di lavoro e questioni di amore, perche’ poi secondo il mio avviso le giornate di sabato e domenica dovrebbero essere spese solo ed esclusivamente per ritrovare un po’ di serenita’.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ci avviamo verso la conclusione di una settimana importante e verso l’inizio di un mese di Ottobre molto efficace! Il fatto che Venere inizia un transito proprio nel tuo segno, in ottimo aspetto a Giove, Saturno ed Urano, non puo’ che garantire qualcosa di nuovo.

Paolo Fox oroscopo 3 ottobre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Se attorno ci sono delle persone familiari, amori o amici che non aiutano in questa situazione, si puo’ anche stare male o magari semplicemente vivere qualche complicazione in piu’. Il consiglio che ti do e’ di non sforzarsi troppo e di smussare le polemiche.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dopo due giorni interessanti questo giornata e’ un pochino meno attiva, ma questo non indica la necessita’ assoluta di dover affrontare una prova del destino! Va detto, pero’, che sabato e domenica saranno giornate che metteranno in guardia tutte le coppie che hanno avuto problemi a Settembre.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sono 48 ore di grande efficacia anche per quanto riguarda gli incontri. Dal punto di vista sentimentale, il mese di Ottobre portera’ una revisione totale di tutte le tue emozioni. Cerca di non far soffrire nessuno! Se una storia ti interessa davvero vai avanti, altrimenti devi essere chiaro soprattutto con te stesso.

Paolo Fox oroscopo 3 ottobre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei molto motivato! Durante quest’anno ci sono stati momenti in cui avresti voluto fare le valigie e andare via: penso al mese di Agosto, che e’ stato complesso un po’ per tutto, mentre adesso in autunno finalmente riparte una grande grinta. Quest’Ottobre sara’ molto efficace, ed in particolare le ultime giornate di fine mese lo saranno ancora di piu’.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Stai vivendo una fase di grande transizione: la cosa strana e’ che piu’ passano i giorni e piu’ ti troverai ad essere tradizionalista, conservatore. Intendo dire che tutti quelli che hanno tradito nel passato e magari hanno pensato di poter vivere in maniera molto anticonvenzionale la propria esistenza, torneranno a piu’ miti consigli.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sara’ importante risparmiare qualcosa: il tema delle finanze e’ ricorrente in questi ultimi giorni! Questa e’ una giornata un po’ faticosa: nonostante ci sia stato qualche momento di forza nelle ultime 48 ore, sappiamo che dal punto di vista familiare e amoroso, alcune situazioni non quadrano!

