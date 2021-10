Paolo Fox oroscopo 3 novembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 3 novembre 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Senti che i tuoi piedi sono saldamente poggiati al suolo, ed oggi ti occuperai di qualcosa di complicato con il morale alle stelle. Ci si aspetta un cambiamento da parte tua, ma questo non ti turba perché sai bene dove vuoi arrivare. Approfittane per dare il massimo, non succede spesso di essere in forma smagliante come lo sei oggi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Tutelarti nel corso di questa giornata ti permetterà di trascorrere un buon momento con i tuoi cari questa sera. Per fortuna non avrai nessun motivo di dissimulare le tue emozioni o di reprimere le tue voglie perché ti sentirai nel contesto perfetto per esprimerle al meglio. Potrai godere di una sensazione di fiducia e sicurezza reciproche.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’ottimismo attuale non durerà in eterno ma dovresti servirtene adesso per avviare qualcosa di importante. Il tuo approccio potrebbe essere insolito e inconsueto. Nessuno capisce bene quello che vuoi fare o in che modo vuoi riuscirci. Segui il tuo istinto e metti un po’ da parte le regole del gioco, ti potresti stupire di quanto realizzerai.

Paolo Fox oroscopo 3 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La serie di opportunità che ti accompagna da qualche settimana sta giungendo al termine, e stai per cominciarne uno nuovo. Potresti intravederne il lato positivo fin da adesso se solo capissi qual è la nuova direzione da seguire, ma ti rendi conto che per ora è soltanto una buona notizia riservata a un futuro non troppo lontano.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Oggi non ti senti molto sereno, delle questioni familiari ti impediscono di concentrarti. Non lasciare che lo stato d’ansia degli altri si riversi su di te. Puoi tranquillamente andare avanti con la tua vita pur restando emozionalmente all’ascolto e disponibile per le persone che ami.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questo momento tutti i tuoi pensieri sono rivolti al prossimo fine settimana, quanto più che il tuo lavoro è difficile ed esigente. Avrai l’opportunità di evitare qualche incombenza restando nell’ombra. Tuttavia, questa non è una reale soluzione a lungo termine.

Paolo Fox oroscopo 3 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei in piena fase creativa, ma per qualche giorno sarebbe meglio mettere da parte le tue responsabilità. La fortuna è dalla tua parte e ti darà l’opportunità di dedicare il tuo tempo soprattutto al piano emotivo e intellettuale piuttosto che alla routine della casa e del lavoro.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Forse vorresti poter nascondere l’inevitabile sotto al tappeto, ma non è possibile. Anche se vuoi fare la scelta giusta per delle questioni importanti come il denaro, tendi a scegliere la facilità. Le soluzioni temporanee sono problematiche quanto la totale assenza di soluzioni, cerca quindi di farti forza per affrontare di petto il presente, come se fosse la tua ultima possibilità.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Senza rendertene conto, oggi sarai molto disciplinato e riuscirai a portare a termine diverse faccende. Da un po’ di tempo sei più indipendente, ma stai attento a non tagliare i ponti con i tuoi associati che sono in difficoltà. Potrebbero avere l’impressione che gli stai voltando le spalle.

Paolo Fox oroscopo 3 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Hai l’impressione di navigare in acque sconosciute, eppure le emozioni che provi sono piuttosto familiari. Forse hai già visitato questo posto nella tua immaginazione? Attenzione, il tuo progetto potrebbe colare a picco. Ma non ti preoccupare di saltare una riunione o un incontro importante, potrai rimandarli a un secondo momento.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Talvolta si dice che il modo migliore di trattare le persone che si amano, è di lasciarle libere. Se le metterai in gabbia, vorranno fuggire. Ma se c’è abbastanza fiducia, vorranno godersi la loro libertà e al contempo restare con te. Mantenere la propria influenza a lungo andare non è mai soddisfacente.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ti senti ancora un po’ demotivato, ma via via che la giornata va avanti, tornerà l’energia necessaria per aggiudicarti le stelle. Eppure questa evoluzione resterà probabilmente invisibile agli occhi degli altri che non si renderanno conto della tua carica interiore, a meno che tu non la condivida con loro.

