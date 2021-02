Paolo Fox oroscopo 3 marzo 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Piu’ ci si avvicina alla primavera e piu’ dovresti sentire una grande carica, anche un senso di riscatto, soprattutto se (come credo) gli ultimi mesi sono stati di chiusura, sono stati di scarsi privilegi. In un periodo come questo e’ normale anche pensare all’amore e a certi progetti che possono diventare importanti in primavera.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Finalmente hai superato Febbraio, un mese particolare soprattutto nelle prime due settimane, perche’ improvvisamente ti sei reso conto che non tutti sono dalla tua parte, che non tutti sono tuoi amici. Nell’ambito del lavoro o comunque dell’attivita’ pratica, della vita sociale, molti di voi hanno realizzato di dover cambiare registro o magari hanno dovuto accettare dei limiti, delle disposizioni arrivate dall’esterno. Ci vuole pazienza!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Queste sono giornate importanti, poi da giovedi Marte entra nel segno quindi non manca certo il vigore. Ti ricordo che tra questo mese di Marzo ed Aprile, Marte, Giove e Saturno saranno in ottimo aspetto e questo e’ di ottimo auspicio per quelli che vogliono portare avanti un progetto, che vogliono inserirsi in una nuova situazione.

Paolo Fox oroscopo 3 marzo 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La settimana inizia in maniera un po’ sbandata: sicuramente stai attraversando una fase di nuovi esperimenti e progettazione, ecco perche’ ricordo sempre che dopo un 2020 particolare, di chiusure e di sofferenze, ora stai per iniziare un percorso nuovo. Gia’ dalla fine di Maggio avrai modo di renderti conto che tante cose cambieranno

Leone (23 luglio – 23 agosto): E’ certo che non ricorderai volentieri il mese di Febbraio! Molti di voi hanno cambiato riferimenti attorno; ma come ricordo spesso, a volte siamo in grado di cambiare le cose in altri momenti invece no, dobbiamo aspettare che gli eventi si sistemino. Non sono pochi quelli che si sono resi conto di non poter reagire rispetto a certi eventi, che sono stati solo da accettare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Dopo una settimana molto pesante, ora avrai una settimana da vincitore! Molti ricorderanno la fine di Febbraio come estremamente nervosa: ci sono stati giorni in cui avresti voluto buttare tutto all’aria, in cui volevi che le cose non andassero piu’ avanti. Ma ora torna la volonta’ e la determinazione di ‘provocare’ eventi positivi nella tua vita.

Paolo Fox oroscopo 3 marzo 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questa giornata sei abbastanza energico ma bisogna ricordare che se c’e’ un accordo in scadenza, sara’ tra fine Marzo e Aprile che si decidera’ cosa fare. In ogni modo, questo 2021 sembra proprio un anno importante e spero che tu abbia le idee chiare. Forse stai aspettando la risposta di qualcuno, e questo e’ il caso di chi lavora come dipendente.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sei anche tu fra quelli che hanno vissuto un Febbraio pesante: quindi, ben venga questo Marzo che nasce con Venere favorevole, che nasce col Sole molto attivo, e questo regala certamente una carica in piu’ e anche una gran voglia di riemergere! Va ricordato che nel corso delle ultime settimane ci sono stati momenti di grande difficolta’ sul lavoro, per i soldi, in famiglia.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei pronto a cambiamenti che pero’ sembrano troppo lontani. E’ come se tu volessi cogliere un’occasione al volo ma quest’occasione non fosse ancora arrivata. In realta’ questo e’ un oroscopo un po’ strano per le relazioni d’amore: il mio consiglio e’ quello di stare attenti perche’ a volte si crede che un amore sia finito o magari l’insofferenza prende piede e invece si rischia di compromettere un legame solo perche’ non si sta bene con se stessi. In questi giorni invito a ritrovare un po’ di serenita’ interiore!

Paolo Fox oroscopo 3 marzo 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Quella appena passata e’ stata una settimana molto faticosa e potrebbe essere anche ricca di strani ripensamenti, perche’ da qualche tempo sei pieno di indecisione o magari ‘borbotti’ piu’ facilmente. Se le cose non vanno bene, se pensi che le persone non siano dalla tua parte, se ritieni che nella tua vita ci siano solo persone che si appoggiano a te e che nel momento di bisogno non ti aiutino, questa e’ una settimana in cui deve riflettere bene anche su questioni di lavoro.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questi giorni senti un forte conflitto interiore ma questo e’ comunque un oroscopo importante. Tutto sommato e’ una settimana utile pero’ devo sempre ricordare di non stare con la testa tra le nuvole perche’ ultimamente e’ capitato di distrarsi, di perdere le cose, magari di sentirsi male proprio perche’ estremamente ansiosi

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La settimana scorsa hai vissuto un momento di disagio o anche un distacco che potrebbe essere stato doloroso. Non e’ strano se nel corso degli ultimi tempi ti sei sentito un po’ malinconico, c’e’ persino chi ha versato qualche lacrimuccia, ma Venere nel segno dice di credere nel futuro, di andare avanti, di programmare tempi migliori.

