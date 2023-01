Paolo Fox oroscopo 3 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 3 gennaio 2023

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sono stelle importanti anche se ogni tanto nell’ambito del lavoro capita di discutere, ma questo è abbastanza normale visto che sei una persona combattiva. E comunque le soddisfazioni non dovrebbero essere mancate, poi Giove da pochi giorni è tornato finalmente nel tuo segno zodiacale.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei e sarai uno dei segni prediletti del 2023 anche se bisogna sanare alcune questioni economiche. Penso anche a spese per la casa e a coloro che hanno un’abitazione e hanno in programma ristrutturazioni, cambiamenti, in certi casi persino trasferimenti. I più giovani potrebbero anche pensare entro maggio del 2023 di trasferirsi appunto.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Le giornate in arrivo sono migliori, poi a gennaio avremo anche Venere favorevole, quindi nulla osta a un bel recupero della sensualità, delle emozioni e della voglia di fare. Questo fine settimana potrebbe essere pensieroso solo se hai avuto delle preoccupazioni di tipo economico sul lavoro e per colpa di una distrazione, di un pagamento non effettuato o di qualche questione burocratica

Paolo Fox oroscopo 3 gennaio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): È un cielo che ti rende più fragile anche se tu difficilmente mostri questa vulnerabilità, ti senti spesso intollerante ma anche pronto a fare cose nuove. In questo periodo la prima cosa che conta è ritrovare tranquillità e soprattutto forza, molti sono stati male, altri o hanno vissuto anche un Natale lontano dalle emozioni del passato.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il fine settimana porta consiglio e avremo un capodanno molto importante, quindi chi vuole mettersi in gioco o fare delle scelte utili che riguardano il futuro non si deve fermare proprio adesso. Semmai consiglio le persone che hanno il dentino avvelenato in amore di chiarire subito quello che non va, al massino entro la fine di dicembre perché gennaio sarà un mese un po’ particolare, potrebbe mettere in luce alcune divergenze.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sono stelle di recupero, almeno rispetto agli inizi di dicembre, festività che molti hanno passato in maniera tranquilla proprio per cercare di recuperare energia fisica. Il segno zodiacale della Vergine detesta la confusione, anno dopo anno diventa più ponderato e più meticoloso.

Paolo Fox oroscopo 3 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Spero che piano piano tu voglia recuperare un po’ di tranquillità, non dico che tutti i Bilancia siano tristi in questo momento, però c’è un certo senso di ingratitudine che hai sentito attorno. Sappiamo che la Bilancia è un segno molto generoso, pronto persino a sopportare delle piccole ingiustizie pur di non discutere e di non mettere in discussione alcuni rapporti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Bando alle gelosie, bisogna essere molto positivi nella vita, lo Scorpione è un segno estremamente creativo, spesso nei momenti bui, quando non si sente compreso. Inizia a pensare a quello che di bello potrà fare nei prossimi mesi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Visto che venerdì è stata una giornata un po’ sottotono io consiglierei tra oggi e domani di recuperare un po’ di tranquillità, anche a livello emotivo. L’amore conta molto per il Sagittario, però non è l’unico riferimento nella vita, in altre parole non sei la persona che vive solo per le emozioni del cuore.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Molti pensano che tu sia una persona un po’ troppo stakanovista e legata al dovere più che al piacere. Ma questo è una qualità, un vantaggio, semmai dovresti essere un pochino più accomodante in famiglia, lo dico in particolare agli uomini del segno che sono un po’ meno disponibili alle effusioni.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Queste sono delle stelle che portano qualche piccolo momento di tensione, soprattutto se stai facendo troppe cose e vorresti ritrovare un po’ di ordine, anche a livello mentale. Spesso l’Acquario è insoddisfatto perché pensa al futuro, si annoia facilmente, è un segno zodiacale che vive bene quando si sente proiettato nel futuro.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sono giornate importanti e spero che tu abbia in mente delle strategie, un percorso da seguire e ricostruire nel corso dei prossimi mesi, con una tappa fissa, quella di metà marzo, quando veramente sarai pronto a fare delle scelte importanti. Non farti bloccare da emozioni negative, sarebbe sbagliato!

