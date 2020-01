Paolo Fox oroscopo 3 gennaio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il fine settimana non annuncia ancora quel recupero che sara’ il tema dominante nel tuo cielo gia’ a partire dalla primavera. Pero’ puoi iniziare a credere che questo sia uno dei segni protetti forti in vista dei prossimi anni: infatti, il 2020 sara’ l’anno in cui Saturno non sara’ piu’ contrario (non subito ma dalla primavera). E questo significa che sei in procinto di fare partire grandi progetti per il periodo primavera-estate. Periodo buoni per sposarsi, convivere ed iniziare situazioni che poi si convalideranno meglio alla fine del 2020. Si tratta solo di superare questi primi mesi pieni di dubbi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Ben venga questo fine settimana che si conclude con la Luna nel tuo spazio zodiacale, e questo e’ un elemento di grande forza al punto che se devi parlare d’amore sara’ possibile farlo senza problemi. Non sara’ facile imporre la tua volonta’: e quindi, in tutte le coppie in cui ci sono dei problemi di base, in cui uno vuole una cosa e l’altro vuole qualcos’altro, ci sono e ci saranno ancora dispute!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Le stelle producono un effetto importante: siete al centro di una piccola rivoluzione che puo’ costare molta fatica. Questo Marte opposto chiede di essere un po’ cauti nei propri atteggiamenti: chi a Novembre ha vissuto una crisi d’amore, chi non e’ del tutto convinto della fedelta’ del partner, in questi giorni ha voglia di chiarire tante cose. Non posso dire che tu sia del tutto tranquillo, pero’ posso dire che entro due mesi molti nodi si scioglieranno.

Paolo Fox oroscopo 3 gennaio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Stelle turbolente! Se dovessi interrogare te stesso nel profondo forse dovresti ammettere di non essere del tutto soddisfatto. E piu’ hai responsabilita’ e piu’ questa insoddisfazione cresce, perche’ non tutto e’ chiaro! E’ probabile che da qui alla primavera tu debba cambiare incarico. Tutto quello che stai facendo adesso si regge su un filo molto sottile che sembra poter spezzarsi da un momento all’altro. Il fine settimana dovrebbe portare piu’ serenita’ e amore.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Tutte le strade non piu’ percorribili o che non portano soddisfazioni, in questo 2020 saranno interrotte! E’ un momento in cui potresti sentirti a disagio, specie se attorno a te ci sono persone che non sono cosi chiare. Domenica sara’ una giornata di resa dei conti; in particolare invito tutti quelli che hanno una storia d’amore fragile, che hanno vissuto diversi alti e bassi, a non insistere troppo sulle differenze perche’ tra sabato pomeriggio e domenica potrebbe saltar fuori qualcosa che non funziona.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questo fine settimana nasce con Luna, Saturno, Giove e Mercurio favorevoli. Ecco perche’ le buone idee non mancano! Tutte le persone che ti vogliono bene, che sono di riferimento, rappresentano per te una sorta di punto di accordo in vista del futuro. Quindi, per te e’ molto importante che tu vada d’accordo con persone con cui puoi fare grandi cose, perche’ l’unione fa la forza! E il 2020 regalera’ molte prospettive importanti.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questo venerdi devi tenerti lontano dalle complicazioni che da qualche tempo riguardano anche l’amore. Trovare una soluzione a tutto non e’ facile: potresti anche avere una persona meravigliosa al tuo fianco ma sentire lo stesso che qualcosa non va. Dal punto di vista emozionale e delle relazioni, in questo weekend sara’ piu’ facile rapportarsi agli altri e vivere un momento di maggiore tranquillita’.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Se ci sono dubbi in amore, questo fine settimana puo’ farli riemergere! Ecco perche’ tra questo venerdi e domenica invito a dire solo le cose che davvero si pensano, che sono opportune, evitando qualsiasi tipo di contrasto e tensione che potrebbe tendere i nervi. Tra l’altro, proprio domenica ci sara’ una sorta di resa dei conti nella famiglia. Anche le coppie che si amano molto potrebbero subire l’interferenza di parenti o di terzi estranei che creano difficolta’. Attenzione se frequenti una persona troppo legata al passato.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Tra questo venerdi e domenica sarai pieno di energia e questo anche grazie ad una buona posizione di Marte che entra nel segno e porta grandi sensazioni, porta una spinta in piu’. Di solito sei tu a spingere gli altri, sei tu la locomotiva nella tua comitiva, pero’ ora avresti bisogno di un piccolo aiuto. L’amore puo’ aiutare i piu’ coraggiosi!

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): In questi giorni la confusione regna sovrana perche’ hai molti progetti ma pare che alcune persone attorno a te non te la raccontino giusta. E’ un momento in cui devi cercare di risolvere dei problemi personali. Nell’ambito del lavoro hai molti dubbi: se intendi iniziare un nuovo progetto, non sara’ tutto cosi semplice da gestire, pero’ puoi iniziare ad occuparti delle cose con piu’ coraggio e determinazione. Attenzione ai nemici! Chi sta cercando di cambiare potrebbe sentire tensioni attorno anche a livello familiare. Ogni tanto si discute perche’ tu vuoi fare certe cose che gli altri non vorrebbero fare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Se ci sono tensioni d’amore bisogna cercare di risolverle in questo weekend; in particolare domenica sara’ una giornata che potra’ velare gli animi. Problemi personali o familiari. Va detto che questo nuovo anno porta delle scelte drastiche: trasferimenti, traslochi, cambiamenti. Si possono abbandonare dei percorsi che non interessano piu’. Quando sei preso da una passione non senti ragioni, superando ritrosie e diffidenze!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Attenzione alle dispute con persone legate al tuo passato: se ci sono separazioni in corso, Giove non e’ piu’ contrario e quindi anche chi ha vissuto questioni legali onerose e lunghe, avra’ presto soluzioni. Chi ha lavorato bene potra’ fare una richiesta. Se si e’ interrotto qualcosa, ci sara’ un recupero tra fine Gennaio ed inizio Febbraio: magari una chiamata o una sorta di premio!

