Paolo Fox oroscopo 3 febbraio 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Un colpo di fortuna sta per consentire progressi in campo sociale. Non perdete tempo in dettagli. Sarete in ottima forma. Attenti all’alimentazione e avrete più energia. Cambierete orientamento per stabilire un migliore equilibrio nella vostra vita. La vostra visione è più chiara.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avrete bisogno di accelerare il ritmo dei vostri progetti oggi, per assicurare più successo alla loro conclusione. L’agitazione mentale che state provando potrebbe portarvi ad esagerare fisicamente.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La fortuna è sulla buona strada e aumenterà la vostra fiducia e quella di coloro che vi circondano oggi. Siete in buona forma; proseguite i vostri sforzi per quanto riguarda l’alimentazione e tutto si risolverà per il meglio.

Paolo Fox oroscopo 3 febbraio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarà bene essere selettivi sulle vostre compagnie. Diventate sempre più sicuri di voi e questa è una buona cosa. La vostra forma fisica è in miglioramento e siete pronti all’attacco. Non agite solo in modo impulsivo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Fate un passo indietro dalla vostra vita di tutti i giorni. È tempo di fare i piani per il futuro. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra fisico e benessere mentale, tra riposo e attività, necessitate di rendere giustizia alle esigenze del vostro corpo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avrete l’occasione di rivedere un giudizio su una persona a voi vicina . Mostrerete i vostri sentimenti, la necessità di affermarvi ed esprimerete i vostri pensieri in modo da poter essere semplicemente voi stessi.

Paolo Fox oroscopo 3 febbraio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ci sono fruttuose discussioni all’orizzonte. Non esitate a richiedere una consulenza giuridica. Non lasciate che i bisogni degli altri prendano il soprabbondo. Andrebbero a discapito dei vostri bisogni e non potete permetterlo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Rischiate di apparire troppo preoccupati dei vostri interessi, dovete proprio cercare di rilassarvi. Siete oberati di lavoro, ma la prospettiva di rallentamento vi sembrerà peggiore che continuare di questo passo – cercate di bilanciare le cose.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete più ricettivi ai bisogni degli altri e più fiduciosi in voi stessi. La vostra disponibilità ad ascoltare sarà una fonte di armonia per tutti. State sfidando la sorte, per fortuna avete energia da vendere! Trovate un po’ di tempo per prendere una pausa da quello che state facendo.

Paolo Fox oroscopo 3 febbraio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il vostro ottimismo e le vostre abilità sociali vi porteranno fortuna oggi. Relazioni di successo sono in vista. Vi sarà difficile scegliere tra il vostro bisogno di auto-indulgenza e di pace interiore!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avrete ragione a seguire il vostro intuito. Non mettete in discussione tutto a tutti i costi. Concedetevi delle pause durante il giorno. È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avrete la possibilità di cambiare idea su una decisione che è stata presa troppo in fretta e sarà una giornata produttiva. Siete in vetta ma sarebbe una buona idea modificare delle cattive abitudini che avete preso, vi senterete meglio.

