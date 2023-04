Paolo Fox oroscopo 3 aprile 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 3 aprile 2023

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sono situazioni che contano quelle che nascono in questi giorni e la fine di questo mese porta più vantaggi al tuo segno zodiacale. Le tue doti di comprensione e tolleranza potranno manifestarsi ampiamente e sarai disposto a mettere in secondo piano qualche problema di carattere lavorativo pur di recuperare l’amore.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La forma fisica migliora dopo un periodo di piccoli fastidi stagionali. In qualche caso si potrebbe immaginare che questa notte possa portare un amore importante, qualcosa di trasgressivo. È importante tenersi sempre allenati o fare movimento visto che ti piace mangiare bene e rischi di metter su qualche chilo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La Luna è positiva per gli incontri in questa giornata e piano piano stai superando la fase di incertezza vissuta nei primi giorni di marzo quando. Per colpa di alcune questioni di lavoro e del nervosismo scaturito dal cattivo rapporto con i colleghi, o per una notizia non proprio piacevole che ti ha coinvolto, ti sei sentito fuorigioco.

Paolo Fox oroscopo 3 aprile 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Se devi fare un passo avanti per avvicinare una persona a cui tieni, ti consiglierei di aspettare le prossime giornate, perché sei è frastornato, stanco, nervoso. Insomma, rischi di farti sfuggire qualche particolare. Il rischio vero è quello di discutere, di trascinare alcune tensioni nate nel mondo del lavoro nel settore sentimentale.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sono transiti che contano quelli che coinvolgono il tuo segno zodiacale in questa giornata. Ora stai puntando molte delle tue risorse sul lavoro. Dunque, puoi importi qualcosa di importante, farti avanti in tutte le situazioni che t’interessano.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): la Luna si troverà proprio nel tuo segno zodiacale, e questo è sinonimo di forza e recupero psicofisico. La giornata di domani, quindi, sarà migliore se devi recuperare un amore, anche se stai da tempo con la stessa persona è probabile che sia sopraggiunta un po’ di monotonia, organizza qualcosa di divertente per Pasqua.

Paolo Fox oroscopo 3 aprile 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non è facile oggi restare tranquilli, rischi di innervosirti e d’altronde già da qualche tempo sei vittima di una sorta di malessere e incertezza che vivi dentro di te. E la colpa non è affatto tua, hai dovuto affrontare diverse persone che anziché mostrare comprensione nei tuoi confronti ti hanno attaccato sull’onda di debolezze che tu, innocentemente, hai manifestato.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Restano giornate di riflessione soprattutto per quanto riguarda l’amore, non che tutte le coppie siano in crisi, ma evidentemente alcuni legami vanno chiariti. In particolare quelli nati da poco che, per vari motivi, sembrano sembrano non regalare la giusta affidabilità.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Le situazioni che nascono in questo momento sono importanti, una triplice alleanza di pianeti a favore (Mercurio, Sole e Giove) portano soddisfazioni, addirittura potresti essere riuscito a fare una cosa che molti ti invidiano. Dunque, la condizione astrologica di questo periodo scalda l’amore.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): se hai bisogno di recuperare un sentimento conta pure su questi giorni. In amore la lontananza pesa, se convivi con qualcuno cerca di non dare nulla per scontato, a maggior ragione se il partner è lontano Venere in ottimo aspetto chiede di riavvicinarsi, ritornare sereni.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): È una giornata un po’ sottotono, se già ieri c’è stato qualche motivo di conflitto oggi dovresti cercare di farti scivolare le cose addosso. Potresti ricevere un invito, a questo punto dovresti accettarlo. Tutti coloro che sono reduci da una storia d’amore finita male non hanno voglia di rimettersi in gioco, mentre chi è sposato o in coppia vorrebbe rinnovare il rapporto con qualche effervescente novità.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Se hai chiuso un rapporto di lavoro, cambiato gruppo o ruolo non è un caso, perché adesso hai la consapevolezza di voler vivere bene, ti sei stancato di lottare contro i mulini a vento. È vero che proprio in questo periodo così importante, che vede Saturno transitare nel tuo segno con una maggiore consapevolezza rispetto a prima, sarà più facile riuscire a capire quale sia la strada più giusta per te.

