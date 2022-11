Paolo Fox oroscopo 29 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 29 novembre 2022

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi è meglio parlare solo se strettamente necessario, poi considerando il fatto che sei una persona molto volitiva e spontanea potresti ritrovarti anche a fare delle gaffe. Se i sentimenti in questo momento sono importanti bisogna viverli in maniera determinata, senza troppe preclusioni, e quelli che vivono due storie devono fare una scelta entro il 6 dicembre

Toro (21 aprile – 20 maggio): Godiamoci questa Luna in buon aspetto che oggi e domani riesce a regalare una maggiore energia. Ho scritto che questo è un anno in cui bisogna risolvere problemi e molti si sono ritrovati sia ad agosto che agli inizi di novembre a vivere dei piccoli tafferugli in coppia.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sono stelle importanti ma anche faticose! Importanti perché permettono di variare orizzonti e agitate perché ci sono state delle cose nel corso delle ultime settimane che non ti sono piaciute affatto. E’ probabile che tu abbia dovuto discutere con un gruppo o che un tuo gesto, una tua azione sia stata considerata in maniera sbagliata.

Paolo Fox oroscopo 29 novembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sai come sei fatto, sei governato dalla Luna e quindi, come il pallido astro, soggetto ad alti e bassi anche per quanto riguarda l’umore. Visto che oggi la Luna è in opposizione non posso escludere che tu sia un po’ giù di corda o desideroso di mettere in chiaro delle cose importanti. Evidentemente hai desiderio anche di confrontarti con una persona che ultimamente non ti capisce molto bene.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Con questo cielo che è molto diverso da quello degli inizi del mese, si può iniziare a guardare il futuro in maniera molto positiva, e questo vale anche per l’amore. Venere è ancora in aspetto interessante, poi molto dipende dall’età e dalle circostanze o da dove vivi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Quasi fuori dal momento di grande fatica che c’è stato in particolare tra mercoledì e venerdì, queste ultime tre giornate possono averti creato problemi. O sei reduce da un fastidio fisico oppure hai dovuto affrontare un momento di stress, molti infatti si sono occupati di più della propria forma fisica.

Paolo Fox oroscopo 29 novembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ci sono cose che non ti vanno a genio. Sei una persona di solito accomodante e trasparente, esplicita nel tuo modo di fare. Probabile, però, che qualcuno abbia tirato troppo la corda, e allora, a questo punto, devi tornare a essere un pochino più caustico nei giudizi e perdere quella diplomazia che di solito accompagna il tuo modo di fare.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): vere la Luna in aspetto buono significa anche rivedere, alla luce di un buon ottimismo, tutte le scelte fatte nel corso degli ultimi mesi. Da qui alle prossime settimane hai la possibilità di riflettere anche su cambiamenti che potranno svilupparsi il prossimo anno. Dicembre sarà un mese importante che spingerà un progetto, ci sarà chi riceverà delle risposte o farà partire un nuovo accordo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Siamo usciti da quella fase di grande importanza legata alle giornate di giovedì e venerdì, perché ci sono stati tanti pianeti nel segno ma è ancora presente una grande forza e fervore. Periodo di lotta ma è già molto bello sapere che le battaglie che stai affrontando adesso porteranno a una vittoria.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non tenerti lontano dalla famiglia, il Capricorno sa che è un obbligo anche l’amore, nel senso che quando si impegna con una persona o con la famiglia difficilmente tradisce i suoi principi. Bene portare avanti un progetto di lavoro, anche perché non subito ma dalla primavera del prossimo anno ci saranno delle grandissime novità.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Scorpione e Pesci sono segni che spesso puoi ritrovare nella tua esistenza. L’Acquario in questo momento vorrebbe vivere emozioni senza tempo e relazionarsi agli altri senza troppi obblighi. Sul lavoro c’è un po’ di fatica ma si può superare, spesso questa fatica aumenta perché l’Acquario non riesce a organizzarsi al meglio. E infatti le complicità migliori sul lavoro spesso l’Acquario le trova con Vergine e Capricorno, questo perché sono segni più realistici e razionali.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Dobbiamo aspettare il 6 dicembre e poi molte cose saranno chiare. Mi chiedo che cosa sia successo tra giovedì e venerdì, forse un conflitto in più o una tensione di troppo può averti spiazzato. Attenzione nell’ambito del lavoro se c’è qualcuno che ti vuole usare come capro espiatorio per colpe che non sono tue.

