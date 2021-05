Paolo Fox oroscopo 29 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 29 maggio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Dovrete scendere a compromessi tra sogno e realtà, che sono un fatto essenziale della vita. La vostra forma fisica generale è di nuovo buona e sarà più facile abbandonare a una cattiva abitudine.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Chi vi circonda è sconcertato dalla vostra obiettività, ma fate attenzione a non isolarvi. Attenti al vostro sistema digestivo, avete strafatto a tavola. Seguire una dieta potrebbe essere utile per ristabilire l’equilibrio.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Rischiate di apparire troppo egocentrici e avete bisogno di rilassarvi. State esagerando le cose, ma rallentare sembrerà più difficile che procedere su questa strada. Avete bisogno di trovare un equilibrio.

Paolo Fox oroscopo 29 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La giornata di oggi sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… ascoltate il vostro corpo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non avrete nessun problema a convincere le persone del vostro punto di vista… Ma non esagerate, abbiate tatto. Oltre ad avere le vostre emozioni a fior di pelle, siete in buona forma. Godetevi la vita senza aspettare che le cose accadano.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La luna vi offre momenti indimenticabili con le persone che vi sono vicine. La felicità è a portata di mano. Vi sentite stanchi a fine giornata, sarebbe una buona idea concedervi una pausa e un po’ d’aria fresca.

Paolo Fox oroscopo 29 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Oggi è un giorno importante per quanto riguarda le scelte personali. Vivrete delle emozioni molto forti! Un eccesso di sensualità potrebbe facilmente portare ad un affaticamento intenso… Abbiate più cura di voi – state sfidando la sorte.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): L’atmosfera è costruttiva e gratificante per quanto riguarda le relazioni personali e la fortuna vi permetterà di creare nuovi contatti. State perdendo troppo tempo su questioni insignificanti, il che è faticoso. Non è necessario continuare a cercare il motivo della vostra stanchezza.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La vostra tranquillità interiore attira le persone che confidano spontaneamente in voi. I vostri livelli di energia in aumento vi aiuteranno ad agire in modo costruttivo. Non esauritevi invano.

Paolo Fox oroscopo 29 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete ben consigliati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. La vostra prospettiva è più obiettiva. Una sensazione di stanchezza vi indica la giusta strada da percorrere. Una serata tranquilla sarebbe perfetta, per avere un po’ di riposo in completa privacy.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La vostra tranquillità interiore attira le persone che confidano spontaneamente in voi. I vostri livelli di energia in aumento vi aiuteranno ad agire in modo costruttivo. Non esauritevi invano.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il vostro spirito vivace sarà molto evidente in tutti i settori come sfondo di tutto ciò che fate. È necessario esaminare la vostra routine quotidiana per trovare un equilibrio migliore e più stabilità nella vostra salute e stile di vita.

