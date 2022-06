Paolo Fox oroscopo 29 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 29 giugno 2022

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ariete, sempre più forte e più energico questo cielo. E spero anche più motivato! Chiaro che l’ariete quando ha in mente di fare delle cose, le porta avanti immediatamente, magari ne ha anche in mente diverse! Non tutte andranno a buon fine ma molto si potrà gestire nel corso delle prossime settimane

Toro (21 aprile – 20 maggio): Toro, le stelle del mese di luglio ormai sono alle porte e saranno molto interessanti, così spero che tanti abbiano l’opportunità e il desiderio di rivalersi anche di vecchi torti subiti. Non è il momento giusto per fare troppo sul lavoro, più che potenziare bisogna ‘aggiustare’ il tiro, resta il momento migliore per concedersi un piccolo stop. Magari accanto alla persona che si ama di più.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non escludo che i nati sotto il segno zodiacale dei gemelli abbiano una grande passione e che questa passione sia di lavoro o di amore. Che sia imperniata su di una amicizia o una idea non importa. Importante è andare avanti e capire che questo è un momento in cui non bisogna perdere l’occasione di rimettersi in gioco, semmai fare troppe cose sarà complicato!

Paolo Fox oroscopo 29 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Vorrei ricordare ai cancro che questo è un cielo di recupero soprattutto a livello fisico. È molto importante sentirsi forti perché quando si torna a casa stanchi o magari come è capitato a qualcuno si affronta un problema serio a livello fisico, è normale che tutta la vita prenda una piega diversa,

Leone (23 luglio – 23 agosto): Leone, io non escludo che in questo momento con Giove e Marte favorevoli, nonché Venere attiva, voi abbiate un ruolo di prim’ordine non solo nella vostra esistenza ma anche in quella degli altri. Quindi è un momento in cui potete ritrovare il vostro ruolo e se avete chiuso un amore o una persona che non vi piaceva, non abbiate alcun tipo di rimpianto e cercare altro. Ma spero che non sia così e ci sia una bella coppia forte da consolidare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Vergine, non escludo che in questi giorni abbiate talmente tanti pensieri di lavoro da non pensare ad altro. In realtà se il partner vi trova assorto o in certi giorni come oggi voi stessi vi sentite un po’ nervosi, è normale. Avete accettato tanti cambiamenti e non vorrete più stare con persone che non vi piacciono.

Paolo Fox oroscopo 29 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Bilancia, luna favorevole, Venere favorevole… è vero che il lavoro è cambiato e che magari soprattutto chi lavora nella creatività ha subito un fermo. Oppure ha dovuto affrontare una revisione pesante, tuttavia i sentimenti sono protetti ed è importante per un nato bilancia sentirsi spalleggiato

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Cari scorpione, Venere non è più contraria da giovedì di questa settimana, quindi un piccolo passo in avanti lo abbiamo fatto, mese di scoperte e di incontri sentimentali. Forse di ritorni di fiamma. Lo scorpione che ha sofferto per amore non perdona, in fondo lo scorpione quando soffre per amore ha la conferma netta di essere davvero innamorato. Ma ci sarebbero espedienti meno drastici per capirlo!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sagittario se oggi vedi che qualcosa non va o vivi un rapporto che già negli ultimi tempi è stato oggetto di qualche tensione, prima di parlare conta fino a 10. Perché non è una giornata proprio semplice e tu stesso potresti ritrovarti contro qualcuno.

Paolo Fox oroscopo 29 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Capricorno, questo cielo comporta una riflessione o un cambiamento che è già in corso per molti da marzo o aprile. Nell’ambito del lavoro dico di essere lungimiranti perché quando si guarda al futuro si ha una visione più positiva di tutto. Forse un contratto si è interrotto e devi recuperare, non sai se tornare in un certo luogo di lavoro

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Acquario, Luna e venere favorevoli annunciano una giornata interessante e di crescita, i sentimenti valgono molto e gli acquario soli possono fare incontro. Torna la voglia di divertirsi e magari anche iniziare un progetto. Rispolverare un hobby, cielo utile un po’ per tutto, sono certo che qualcuno ha già notato un miglioramento, le iniziative che si erano fermate possono ripartire.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Pesci, ti sei stancato molto di recente, sei un po’ giù di tono e prima di parlare dovresti contare fino a 10, attenzione anche nei rapporti con il sagittario. Se ci sono problemi d’amore è meglio tenersi alla larga dalle complicazioni. Periodo che ti trova lontano dalla realtà di tutti i giorni, a volte torna il passato, sotto forma di amicizie che ritrovi

