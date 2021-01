Paolo Fox oroscopo 29 gennaio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 29 gennaio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): posso dire tutto sommato ci sono anche stelle piacevoli, pero’ se sulle tue spalle hai caricato un fardello ‘targato 2020′ e problemi nati negli ultimi due anni, e’ normale che ci sia ancora qualcosa da fare, da rivedere. L’amore puo’ stupire! Per fortuna i sentimenti sono molto belli perche’ non vivono di conflitti legati al passato. Solitamente non trascini mai relazioni che non funzionano ma preferisci tagliare corto e andare oltre.

Toro (21 aprile – 20 maggio): L’amore puo’ stupire! Per fortuna i sentimenti sono molto belli perche’ non vivono di conflitti legati al passato. Solitamente non trascini mai relazioni che non funzionano ma preferisci tagliare corto e andare oltre. Se una storia a cui tieni si e’ leggermente affievolita, ora puoi recuperarla!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sara’ molto importante sfruttare i primi mesi dell’anno, non bisogna aspettare troppo! Per fortuna questo e’ un cielo che puo’ liberarti da un peso. E’ chiaro che bisogna capire da dove si parte: chi e’ stato male, chi ha vissuto forti conflitti! E’ normale che adesso tu debba riprendere quota, riprendere fiato, ma e’ gia’ tanto sapere che in questi giorni hai una carica in piu’.

Paolo Fox oroscopo 29 gennaio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Questa è una giornata un po’ faticosa per il fatto che la Luna transiti nel tuo segno: questo puo’ rappresentare un’estrema suscettibilita’! Quindi, piu’ che parlare di un periodo complicato potrei parlare di un tuo atteggiamento non proprio dolce nei confronti di persone che stuzzicano un po’ troppo la tua vita. In maniera molto saggia, potresti metterti di lato, in un angolo, e pensare di non volere piu’ avere a che fare con persone cosi conflittuali. Le prossime sono tre giornate di strani pensieri!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vorrei che archiviassi le decisioni legate all’orgoglio e pensassi con razionalita’ alle cose da fare. In altre parole, se ora pensi solamente a eliminare un nemico oppure ad avere ragione a tutti i costi, rischi di perdere raziocinio. Cosa ti conviene fare? Certo e’ che non e’ un periodo semplice, e sono tanti quelli che si ritrovano a dover ripartire da zero o magari vedono messe in discussione alcune certezze che l’anno scorso erano molto piu’ definite. Ci vuole molta pazienza!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Una giornata che comporta una riflessione sulla tua vita ma anche un aumento di energia, perche’ se guardo le giornate di lunedi e martedi scorsi, devo dire che sei stato sotto pressione, mentre ora ci sono stelle importanti che possono portare anche qualche risorsa in piu’. Pero’ ti consiglio di non rimandare nulla a giovedi perche’ sara’ una giornata un po’ sottotono.

Paolo Fox oroscopo 29 gennaio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): E’ difficile che tu non riceva una chiamata, che non avvenga uno sblocco, che non arrivi una buona notizia, il tutto entro la fine di Febbraio. Certo, dipende anche da te! Ricordo che l’astrologia prevede il nostro diretto interessamento alle vicende, quindi avere un Febbraio importante significa che potresti fare una richiesta (entro il 10), che potresti portare avanti un progetto

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): he in questi giorni tu sia un po’ nervoso e’ sotto gli occhi di tutti! E nonostante la buona influenza della Luna, anche questo mercoledi potrebbe provocare qualche momento di stanchezza. Se vedi che una persona e’ contro di te, se ci sono delle conflittualita’, calma e sangue freddo, perche’ in queste prossime 48 ore potresti anche innervosirti. E’ un periodo in cui devi prendere le distanze da persone che piu’ o meno apparentemente sono contro di te. Lieve calo dal punto di vista dell’energia!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Arrivano tre giorni interessanti! Non c’e’ cosa che ti faccia piu’ piacere che la scoperta di un nuovo mondo, di un nuovo amore, di una nuova esperienza anche di tipo lavorativo. E questo e’ un oroscopo molto importante per tutti quelli che dopo una fase di stallo vogliono rimettersi in gioco. E’ un mercoledi che potrebbe essere anche utile per i sentimenti

Paolo Fox oroscopo 29 gennaio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Devi stare un po’ attento al denaro: ci sono spese di troppo o magari sono entrati meno soldi. Nonostante questa perplessita’ posso dire che rispetto all’anno scorso ora sei in piena azione! Se per esempio sei stato scelto per fare qualcosa di importante, sei andato avanti bene e nessuno e’ riuscito ad abbatterti! Ecco perche’ ora devi credere di piu’ nelle tue capacita’. Soprattutto questa sera, una Luna opposta potra’ portare stanchezza nei rapporti. Serve prudenza!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questi giorni sei come una pentola in ebollizione! Potresti essere anche pieno di cose da fare: sappiamo che spesso ti prodighi nei confronti degli altri e non ti risparmi mai ma riuscire a fare tutto e’ difficile. Con Mercurio, Sole e presto anche Venere, Giove e Saturno in aspetto buono, entro meta’ Febbraio potresti fare una grande scoperta!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Puoi contare su questa giornata per cercare di mettere a posto qualche contenzioso in sospeso. Devo dire che il lato piu’ complicato della tua vita riguarda i sentimenti. Quindi, se in questi giorni hai una relazione nuova, se da pochi mesi frequenti una persona, non dico che non ci stai con la testa ma potresti sentirti dire che a volte sembri un po’ vago nelle tue percezioni, nelle tue sensazioni e sfuggente in quello che riesci a dare.

