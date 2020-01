Paolo Fox oroscopo 29 gennaio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 29 gennaio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Comincia a essere più chiara la tua posizione dopo i cambiamenti degli ultimi due mesi. Tuttavia pare che attorno a te ci siano persone che non condividono il tuo punto di vista. Ritorna prepotente la voglia di amare, ma sembra che tu non sia ricambiato nel modo giusto oppure che l’eccesso di pensieri non permetta di stare bene assieme. Sei arrabbiato perché non riesci a fare le cose in modo sereno. A volte ti sembra di fare due passi avanti e uno indietro. È possibile ottenere vantaggi se hai una attività legata al pubblico. Attento alle spese. La fine di gennaio porta poco entusiasmo e qualche indecisione da tenere sotto controllo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Inizia in maniera intrigante questa nuova settimana. Il cielo è generoso nei confronti dei sentimenti e persino le coppie in crisi possono trovare un punto di riferimento in comune; situazione di verifica per le coppie che intendono portare avanti un certo discorso. Bisognerà essere chiari, evitare compromessi. E c’è chi è pronto a formare una famiglia. Chi è alla ricerca di una nuova attività o dello sviluppo di un nuovo progetto non deve indietreggiare. Quello che non sei riuscito a ottenere nel passato sarà facile da raggiungere proprio in questi giorni. La settimana è dalla tua parte, la Luna nel segno aiuta anche sabato. Organizza le tue prossime mosse.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): È un oroscopo agitato quello che ultimamente riguarda la tua vita sentimentale, tanto che se c’è stato un tradimento o un problema sarà difficile superarlo. Occasioni deboli, la tua attenzione è rivolta ad altro e quindi la sfera sentimentale vive una situazione di disagio o di particolare agitazione. I primi giorni di febbraio chiedono attenzione in tutto. Sul lavoro, scarse le novità, anche se voci di corridoio dicono che sta per cambiare tutto, ma mettere a posto i conti rimasti in sospeso è sempre più complesso. Se stai cercando una nuova occupazione comincia a pensarci su. Il cielo non è generoso con te e questa settimana conviene tenere tutto sotto controllo.

Paolo Fox oroscopo 29 gennaio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sei piuttosto agitato, persino scosso da questioni che riguardano la famiglia e l’amore, al punto che giovedì e venerdì se c’è qualcosa che non va anche tu potresti perdere le staffe. Se il tuo cuore è solo, forse è anche perché hai paura di sbagliare e non cerchi concretamente un nuovo amore. Per le coppie questa è una settimana di verifiche. Le giornate in arrivo comportano polemiche; un rinnovo di lavoro non è così scontato e anche tu potresti giustamente pretendere qualche sicurezza in più. Compravendite, movimenti di denaro. Considera che non è la settimana migliore per fare scelte azzardate, soprattutto la fine di gennaio invita alla cautela.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sei forte in amore, sensuale e puoi contare su questo per avere successo con gli altri. Le giornate in arrivo, anche se non sono eclatanti, permettono comunque di avvicinarti alla persona che ami con più serenità. Da sfruttare al meglio le giornate di giovedì e di venerdì. E’ facile innamorarsi, perdere la testa; sarai proprio tu a desiderare profondi cambiamenti. Hai già dovuto affrontare particolari avvenimenti che possono avere scosso la tua vita professionale. La situazione astrologica dei primi giorni di febbraio pone qualche dubbio nella tua vita. Giovedì e venerdì sono le giornate migliori per fare qualcosa che hai in mente, dopo è meglio evitare azzardi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Venere ancora in opposizione. Più che pensare a una crisi d’amore ritengo che in questi giorni sia il lavoro a occupare completamente la tua mente. Se vuoi avvicinare una persona o riportare l’amore nella tua vita,, domenica avrai un fascino particolare. Dimentica le vicissitudini e chi ti ha deluso negli ultimi mesi, devi lasciare spazio al nuovo. Siamo in attesa delle novità che comunque febbraio porterà nella tua vita. Quanto saranno grandi dipende anche dalla tua voglia di metterti in gioco e, ovviamente, dalle tue capacità di base. Meglio dare spazio a nuovi progetti, hai le carte giuste per fare cose nuove con l’aiuto anche della dea bendata.

Paolo Fox oroscopo 29 gennaio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Se devi parlare di cose che non vanno oppure liberarti di un peso esprimi ciò che pensi entro la prima settimana di febbraio. Una bella sinfonia di passione e di emozioni può coinvolgerti. Sei sensuale, un po’ ombroso ma sempre intrigante per gli altri; solo gli ultimi due giorni di gennaio sono compromessi da una situazione che potrebbe sfociare in polemica. C’è ancora qualcosa da gestire con prudenza, per esempio tutto il discorso legato alle finanze. È probabile, quindi, sentirsi nervosi, ansiosi anche per conferme che potrebbero essere in ritardo. Ci sono momenti in cui sei particolarmente confuso; venerdì è meglio evitare speculazioni sbagliate.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Venere è favorevole. Le coppie forti devono affrontare un trasloco, un cambiamento o un impegno mentale che comunque sarà produttivo. Quelle deboli possono sfruttare questi giorni per recuperare almeno parzialmente una intesa. I single troveranno qualcuno da amare, ma attenzione alle storie complicate, con persone troppo lontane o, alla fine, irraggiungibili. Se svolgi delle attività nuove potrebbe arrivare una bella notizia, questo è un anno in cui si cambia ufficio, gruppo, mansione. È importante per te riprenderti dal calo fisico che hai vissuto dalla fine del 2019. Le giornate in arrivo possono regalare una buona intuizione, a parte sabato e domenica.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avere Marte nel segno significa vivere le passioni con grande enfasi. È il momento di lasciarsi andare a qualcosa di bello e anche una amicizia può diventare qualcosa di più. Se desideri fare il grande passo, meglio muoversi subito. E anticipo che la seconda metà di febbraio sarà molto intrigante per i sentimenti. Venerdì e sabato non ti ferma nessuno. Per quanto riguarda il lavoro, è una settimana importante; c’è chi potrà trovare una soluzione o un contatto utile. I Sagittario che lavorano nel turismo e nello spettacolo o comunque sono creativi hanno una marcia in più. La sorte ti viene incontro, avere Marte favorevole aiuta. Bene giovedì e venerdì; intuizioni.

Paolo Fox oroscopo 29 gennaio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): È un cielo importante anche se molto dipende dall’età, per esempio i giovani che da poco hanno iniziato una storia d’amore potrebbero persino pensare di sposarsi, convivere. Dunque possiamo essere più che positivi, finalmente potrai dedicarti ai sentimenti in maniera completa. Resta, però, qualche problema economico da non riversare nella coppia. I nuovi progetti sono allietati da Giove e Saturno nel tuo segno. Non mettere troppa carne al fuoco perché ci sono state discussioni con colleghi oppure devi prendere iniziative riguardanti una società. La confusione regna sovrana giovedì e venerdì, ma per il resto le stelle sono dalla tua parte.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La buona notizia è che dalla prima settimana di febbraio le stelle iniziano a dare manforte all’amore. Gli Acquario in questo periodo devono ancora una volta curare la propria salute. Questo perché per fare troppo si sono stancati. Se il desiderio si è affievolito bisogna tentare un recupero. Troppi impegni possono distogliere l’attenzione dalla passione. Nella sfera lavorativa è una settimana di grande riflessione, anche perché potrebbero essere attuati dei cambiamenti che si riveleranno molto positivi nei prossimi mesi. Il consiglio è di dare una occhiata anche al conto in banca. Non è la settimana giusto per azzardare a livello economico, in particolare attenzione sabato.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le nuove conoscenze possono essere piacevoli e spero che Venere nelle ultime settimane abbia già portato un riscontro, se non è così chiediti se stai giocando un po’ troppo in difesa. Devi pensare al futuro, alla tranquillità che puoi raggiungere; in particolare se ci sono due storie, una ufficiale e una ufficiosa, bisogna fare una scelta. Sul lavoro, non puoi permetterti di stare con le mani in mano, anzi, presto Mercurio entrando nel segno ti conferma qualcosa di importante. Le iniziative saranno premiate, i liberi professionisti tornano in quota. La bella posizione delle stelle non può che confermare vantaggi; intuizioni buone domenica.

PAOLO FOX OROSCOPO 28 GENNAIO 2020